Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Vesztesekből győztesek leszünk!

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ezúttal Mohács adott otthont a Háborúellenes Gyűlésnek. Negyedszer gyűltek össze a béke támogatói a DPK országjárásán. Ahogy az előző alkalmakkor, Orbán Viktor ezúttal is jelen volt. Kecskeméten Csiszár Jenő beszélgetett vele egy rendhagyó Apukám Világa-műsor keretén belül, ezúttal pedig Andor Éva kérdezte a miniszterelnököt.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson

Fotó: MW

Andor Éva azzal nyitott: mindig ez van, nem igaz? – utalva arra, mekkora ovációval, szeretettel fogadták Orbán Viktort, aki elárulta, északról délre mindig jobb a fogadtatás, de kiemelte: ő Pesten él, ahol azért nem szeretik annyira. Ugyan inzultus még nem érte, amikor mondjuk bemegy egy boltba, de olyan azért van, hogy nem köszönnek, vagy elfordítják a fejüket. Kiemelte: sokkal jobb a helyzet, mint azt a közösségi oldalakat nézve hinnénk.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: generációs küldetésünk, hogy vesztesekből győztesekké váljunk

Arról beszélt: jól kormányozni annyit jelent, mint az emberek életét jobbá, könnyebbé tenni, vagy legalábbis segíteni az embereket. "De ez egy szakmai ügy. Én nem erre vállalkoztam igazából. Ezt mások is meg tudnák oldani. Az én titkos ambícióm más volt."

Én azt gondoltam, hogy a XX. század el lett rontva, itt vesztesek vagyunk. Én arra vállalkoztam, hogy a politika eszközeit felhasználva ne csak jobb kormányunk legyen, hanem meg fogjuk változtatni a sorsunkat. Vesztesekből győztesek leszünk – én erre szerződtem!

Kiemelte: sokkal mélyebben él bennünk a XX. század elvesztése, mint azt mi gondoljuk. Ez addig így is marad, amíg ezt meg nem változtatjuk, és mi leszünk Közép-Európa legsikeresebb népe.

Orbán Viktor generációs küldetésként tekint a politikára: az a nemzedék küldetése, hogy megváltoztassuk Magyarország sorsát, győztesekké váljunk.

A miniszterelnök szerint minden hosszabb ideig hatalmat gyakorló embernek lesz egy meghatározása erről a fogalomról. Szerinte ez a szó a közös cselekvés képességét jelenti. A jó vezetés nem más, mint hogy közösen megcsinálunk valamit. "Nem az, hogy a kormány megcsinálja, önök meg megtapsolják, hanem arról van szó, hogy vannak dolgok, amikről meg tudjuk egymást győzni, hogy fontosak, és azt megcsináljuk!" – magyarázta.