Videón az igazság pillanata: így fogadták valójában Orbán Viktort Mohácson

"Telt ház Mohácson" – üzente a negyedik Háborúellenes Gyűlést követően közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: mindenki akart egy gyors kézfogást vagy egy közös fotót Orbán Viktorral

A miniszterelnököt ezúttal is hatalmas tömeg várta: mindenki akart vele egy közös szelfit, vagy legalábbis kezet fogott volna vele, miközben bevonult, hogy a színpadon Andor Évával beszélgessen. A tévés a lelkes közönség reakcióit látva rögtön neki is szegezte Orbán Viktornak a kérdést: "mindig ez van, nem igaz?"

Nos, kétségtelen, hogy a DPK rendezvényein minden alkalommal komoly közdelem árán tud csak a kormányfő eljutni a színpadra, annyian várják. Most sem volt ez másképp, amit a következő videó is bizonyít: