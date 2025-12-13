Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Videón az igazság pillanata: így fogadták valójában Orbán Viktort Mohácson

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 15:27 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 15:27
Ezt látni kell! Ha csak egy videót nézel meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlésről, ez legyen az!

"Telt ház Mohácson" – üzente a negyedik Háborúellenes Gyűlést követően közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: mindenki akart egy gyors kézfogást vagy egy közös fotót Orbán Viktorral
Így fogadták Orbán Viktort a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

A miniszterelnököt ezúttal is hatalmas tömeg várta: mindenki akart vele egy közös szelfit, vagy legalábbis kezet fogott volna vele, miközben bevonult, hogy a színpadon Andor Évával beszélgessen. A tévés a lelkes közönség reakcióit látva rögtön neki is szegezte Orbán Viktornak a kérdést: "mindig ez van, nem igaz?" 

Nos, kétségtelen, hogy a DPK rendezvényein minden alkalommal komoly közdelem árán tud csak a kormányfő eljutni a színpadra, annyian várják. Most sem volt ez másképp, amit a következő videó is bizonyít:

