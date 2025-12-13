Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: "Ez a döntés hadüzenet"

December 13-án negyedik alkalommal tartott Háborúellenes Gyűlést a DPK. Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ezúttal Mohácson. Ismét hatalmas tömeg várta a fellépőket.

Orbán Viktort Andor Éva kérdezte a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

Az esemény moderátora ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip volt, Radics Gigi és Curtis is fellépett – sőt, egy új dalt is előadtak, amit állva tapsolt a közönség. Kétségtelenül hatalmas sikert aratott. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő, Rudán Joe rockénekes valamint Rátgéber László kosárlabda mesteredző kerekasztal-beszélgetésen vett részt, később pedig Kocsis Máté tartott beszédet. Kétségtelen azonban, hogy a legtöbben Orbán Viktort várták, aki Andor Évával beszélgetett az Európában kialakult helyzetről.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben

A miniszterelnök és Andor Éva Brüsszel azon lépéséről is szót ejtett a beszélgetés során, hogy az EU Magyarországot megkerülve nyúlt hozzá az orosz vagyonhoz. Úgy fogalmazott: ezzel a lépéssel vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben.

Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat – közölte és hangsúlyozta: a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálásnak bizonyosan súlyos következményei lesznek. "Ez a döntés egy hadüzenet" – húzta alá.

Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 2-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést, kiemelve: még a II. Világháború során sem történt ilyen.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az európai vezetők azzal "etették" a saját polgáraikat évek óta, hogy Ukrajna és az ott zajló háború támogatása a végén egy fillérjükbe sem fog kerülni, most pedig be kellene vallaniuk, hogy ez nem így lesz, és nemzedékeknek kell állniuk ezeket a költségeket.

Ki fog törni a parasztgyalázat mindenhol Európában, és akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni. És akkor még olcsón megúszták, hogy belesodorták egy ilyen kalandba a saját nemzetüket – mondta ki Orbán Viktor.