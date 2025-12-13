Háborúellenes Gyűlés: Hogy lehet félelemmel felelősen jövőt építeni?

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő, Rudán Joe rockénekes valamint Rátgéber László kosárlabda mesteredző volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés vendége Mohácson, december 13-án.

Kerekasztalbeszélgetés a Háborúellenes Gyűlésen

Szili Katalin egy hónapja Kárpátalján járt. Tapasztalatairól mesélt, előtte azonban felidézte: 30 évvel ezelőtt, a délszláv háború alatt itt is lehetett hallani az ágyúdörgéseket, Mohácson. "Itt is mindenki emlékszik erre." Szili Katalin kiemelete: Kárpátalján drámai a helyzet. Elég csak a kényszersorozás során elhunyt Sebestyén Józsefre gondolni, vagy arra, hogy az egyetemista diákokat légópincében kell vizsgáztatni, netán azokra a rendőrökre, akik az utcáról szedik össze a fiatalokat, és viszik a háborúba.

"Az, ami ott zajlik, az emberi méltóság kockára tétele, sőt, az emberi jogoké" - hangsúlyozta, hozzátéve: épp ezért érthetetlen, hogy képzelheti az EU Ukrajna felvételét.

Arról is beszélt:

Brüsszel táplálja a háborút, nekünk azonban az a kötelességünk, hogy kiálljunk a béke mellett, hogy a következő negyed év ne a háborúról szóljon.

Miklósa Erika arról beszélt: zajos a világ, és a belső hangunkra, iránytűnkre kell hallgatnunk, bármi is legyen az. "Az én iránytűm a hit, ami nem harsány, hanem mély. Az én iránytűm a család is, anyukám tekintete..." - magyarázta. Ő is emlékszik a háborús időkre, és ennek kapcsán kiemelte:

Egy idő után megszokta az ember, de a félelem mégis ott volt belül, a szívében, és ez nem jó, mert így hogy lehet felelősen jövőt építeni, félelemmel?

Rátgéber László gyermekkori élményt idézett fel: nézték az Apokalipszis Most és hasonló filmeket, aztán megérkezett a háború, amit ő újvidékiként nagyon is átélt. "Az nem a mi háborúnk volt, ahogy ez sem a miénk" - jelentette ki, hozzátéve: akkor is a magyarokat vitték el először harcolni.

Rudán Joe kiemelte: "Minden normális ember a háború ellen van!" Emlékeztetett: ő és zenekara már jó ideje kiállt a béke mellett a Védd meg a határt dallal is.

