Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: "A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése"

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 14:45 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 14:49
migrációmohácsOrbán Viktor
Fontos kérdéseket érintett Andor Évával beszélgetve a miniszterelnök. A negyedik Háborúellenes Gyűlésen a migráció témaköre is szóba került.

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után december 13-án Mohácson folytatódott a Digitális Polgári Körök békepárti országjárása. A negyedik Háborúellenes Gyűlésen ismét hatalmas tömegek gyűltek össze. Az esemény zárásaként Andor Éva beszélgetett Orbán Viktorral.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson 
Fotó: MW

A migráció témaköre is előkerült a Háborúellenes Gyűlésen

A beszélgetés egy pontján Orbán Viktor kiemelte Andor Évának, illetve az egybegyűlteknek: Brüsszel 2018 és 2022 után 2026-ban harmadszor is be akar avatkozni a magyar választásokba. Az elmúlt két alkalommal nem jártak sikerrel. A jövő évi választások tétje emiatt is nagy, hiszen a Tisza Párttal gyakorlatilag Brüsszel kerülne hatalomra hazánkban. A miniszterelnök azt is felfedte, miért lát az EU vezetése Magyarországban ellenséget. Mint magyarázta, egészen 2016-ig kis halként tekintettek ránk: 10 milliós ország vagyunk, európai szinten nem igazi tényező GDP-vel és hadsereggel. Akkor azonban a migrációs válság mindent megváltoztatott.

Magyarországtól a migrációs válság óta rettegnek. Akkor ugyanis mi másképp döntöttünk, mint az EU. Mi már akkor kijelentettük: a migráció veszély, és nem akarjuk beengedni a menekülteket. Akkor ezért mindenki minket támadott, mára azonban bebizonyosodott: mi jól döntöttünk, mindenki más rosszul. Mi vagyunk az élő példa, hogy lehetett volna minden másképpen, a jelenlétünk pedig folyamatos emlékeztető az Európai Unió vezetői számára, hogy rosszul kezelték a migrációs helyzetet, és vesztesként kerültek ki belőle. Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés közönsége előtt kiemelte: a legnagyobb probléma a migrációs válság kezelése alapjaiban az volt, hogy a segítséget kellett volna odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt idehozni, ahol mi vagyunk.

A kormányfő azt is elmondta: a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot, amelynek értelmében 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel. Ezzel Brüsszel gyakorlatilag beismeri: ők csak úgy tudják megoldani a migránsproblémát, ha azt más nyakába sózzák.

A miniszterelnök a téma kapcsán azt is aláhúzta: tévedés, hogy a migráció a múlt problémája lenne, hanem nagyon is valós, jelenlévő, sőt, jövőt érintő probléma. Afrika még meg sem mozdult.

A migráció nem múlt idő. A migráció a jövő legfontosabb kérdése – ha túléltük a háborút

 – összegzett.

Itt nézheted vissza a HírTV élő közvetítését a negyedik Háborúellenes Gyűlésről:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu