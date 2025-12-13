Orbán Viktor: "A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése"

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után december 13-án Mohácson folytatódott a Digitális Polgári Körök békepárti országjárása. A negyedik Háborúellenes Gyűlésen ismét hatalmas tömegek gyűltek össze. Az esemény zárásaként Andor Éva beszélgetett Orbán Viktorral.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson

Fotó: MW

A migráció témaköre is előkerült a Háborúellenes Gyűlésen

A beszélgetés egy pontján Orbán Viktor kiemelte Andor Évának, illetve az egybegyűlteknek: Brüsszel 2018 és 2022 után 2026-ban harmadszor is be akar avatkozni a magyar választásokba. Az elmúlt két alkalommal nem jártak sikerrel. A jövő évi választások tétje emiatt is nagy, hiszen a Tisza Párttal gyakorlatilag Brüsszel kerülne hatalomra hazánkban. A miniszterelnök azt is felfedte, miért lát az EU vezetése Magyarországban ellenséget. Mint magyarázta, egészen 2016-ig kis halként tekintettek ránk: 10 milliós ország vagyunk, európai szinten nem igazi tényező GDP-vel és hadsereggel. Akkor azonban a migrációs válság mindent megváltoztatott.

Magyarországtól a migrációs válság óta rettegnek. Akkor ugyanis mi másképp döntöttünk, mint az EU. Mi már akkor kijelentettük: a migráció veszély, és nem akarjuk beengedni a menekülteket. Akkor ezért mindenki minket támadott, mára azonban bebizonyosodott: mi jól döntöttünk, mindenki más rosszul. Mi vagyunk az élő példa, hogy lehetett volna minden másképpen, a jelenlétünk pedig folyamatos emlékeztető az Európai Unió vezetői számára, hogy rosszul kezelték a migrációs helyzetet, és vesztesként kerültek ki belőle. Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés közönsége előtt kiemelte: a legnagyobb probléma a migrációs válság kezelése alapjaiban az volt, hogy a segítséget kellett volna odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt idehozni, ahol mi vagyunk.

A kormányfő azt is elmondta: a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot, amelynek értelmében 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel. Ezzel Brüsszel gyakorlatilag beismeri: ők csak úgy tudják megoldani a migránsproblémát, ha azt más nyakába sózzák.