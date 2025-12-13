"Ezen azért gondolkozz el" – kemény üzenetet küldött Kocsis Máté Magyar Péternek

Kocsis Máté volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés egyik felszólalója, aki nem csak a béke fontosságáról és a választások tétjéről beszélt a Mohácson egybegyűlt tömegeknek, de a színpadról Magyar Péternek is odaszúrt egyet-egyet.

Kocsis Máté a Háborúellenes Gyűlés után is üzent a Tisza Pártnak

Fotó: MW

A Fidesz frakcióvezetője beszéde elején azzal viccelődött, hogy a busók jól végzik a dolgukat, hiszen távol tartották a rossz szellemeket a helyszíntől, utalva Magyar Péterre, aki az előző hetek után most már úgy döntött, inkább nem követi a DPK békepárti országjárását. Emlékezetes: míg a múlt héten Kecskeméten (is) teltház előtt zajlott a Háborúellenes Gyűlés, addig a város egy tiszás eseménynek is otthont adott. Ez azonban kínos bukta volt: szinte alig volt rá valaki kíváncsi.

Háborúellenes Gyűlés: a tömegből üzent Magyar Péternek Kocsis

Kocsis Máté a Gyűlés végén, az ünneplő tömegből is üzent Magyar Péternek a Facebook-oldalán, egy oda feltöltött videóval.

Peti, tudom, hogy nem jöttél ma Mohácsra, de képzeld el, most mondta a miniszterelnök, hogy olyan vagy, mint Márki-Zay Péter, azzal a különbséggel, hogy ő legalább csinált valamit polgármesterként a helyiekért – jelentette ki a "Peti! Ezen azért gondolkozz el!" kísérőszöveggel ellátott videóban.