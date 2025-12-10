Kincsvadászok: szóhoz sem jutott az eladó láttán Fejes Tamás

Tankcsapdás pólóban állított be Szikora Péter a TV2 sikerműsorának tegnapi adásába. Hazánk kedvenc műtárgy-kereskedő showjába mindenki azzal a céllal érkezik, hogy eladja értékes, vagy értékesnek gondolt tárgyát. A Kincsvadászok legutóbbi adásában Szikora Péter egy családi örökséget bocsájtott licitre, és mint kiderül, nagyon jól ismeri Fejes Tamást.

Kincsvadászok: nem várt eladó bukkant fel a műsorban

A Tankcsapdával évek óta dolgozunk együtt, cateringet csinálok nekik. Fejes Tomi nagyon jó alany, nem válogatós

- mesélte a Kincsvadászok műsorvezetője, Tilla kérdésére a sztárok séfe, a Metropol beszámolója szerint.

Egy élelmiszeripari cégnél vagyok bemutató séf, itthon három-négy zenekarnak csinálok ételt, külföldi együtteseknek lényegesen többnek. Neki igyekszünk mindig magyarosabb dolgokat becsempészni, például, amikor a Backstreet Boys itt volt, paprikás csirkét csináltunk nekik nokedlivel, ők nem voltak hajlandóak húst enni, viszont a nokedlit a csirke szaftjával úgy tömték magukba, hogy öröm volt nézni. Hívogattak mindenkit a backstage-be, hogy gyertek már, ilyen jót még nem ettetek. A KISS együttesnek palacsintát sütöttünk, mert a basszus gitárosuk, aki magyar származású, nagyon szereti a palacsintát. Ami speciális volt, a Five Finger Death Punch tagokkal együtt sütöttük a palacsintát!

- mesélte el Szikora Péter, aki csilis babbal kedveskedett a kereskedőknek. Fejes Tamás egyébként, amikor megpillantotta az eladót, nagyon meglepődött, ugyanakkor örült is a találkozásnak.

Az eladó álomára egyébként 100 ezer forint volt a festményért, és végül 90 ezret adott érte Nagyházi Lőrinc, amit Szikora Péter nagy örömmel fogadott - írta meg a Ripost.