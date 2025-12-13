Új dallal lépett a Háborúellenes Gyűlés színpadára Radics Gigi és Curtis - A közönség állva tapsolta őket

Radics Gigi és Curtis már megszokott szereplői a Háborúellenes Gyűléseknek. A mohácsi rendezvényen azonban így is sikerült mindenkit alaposan meglepniük, mivel legújabb dalukkal léptek színpadra, ami annyira meghatóra sikeredett, hogy letaglózta a közönséget. Az Elindultam szép hazámból című közös dalukat most Mohácson mutatták be először nagyközönség előtt.
Radics Gigi és Curtis új dala úgy tűnik, elnyerte a rajongók tetszését, mivel hosszú ideig csak a közönség vastapsa hallatszott az előadásuk végén. Rákay Philip is érthetően emelkedett hangulatban szólalt meg a produkció után:
Remélem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egyik legszebb népdalunk feldolgozását hallhattuk. Ez gyönyörű volt
– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadján a műsorvezető.
A Szabadság Vándorai című sláger sem maradhatott el, de a közönség most még egy plusz dalt is kapott, mivel először hallhatták élőben ezt a nagyszerű feldolgozást.
A népszerű népdal méltó átdolgozást kapott a két nagyszerű énekes által. Radics Gigi a csillagokat is leénekelte, Curtis rapbetéte pedig hozta azt a színvonalat, amit tőle már megszokhattunk. A két énekes eddig sem okozott csalódást, de most új szintre emelté az elvárásokat is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.