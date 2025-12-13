Új dallal lépett a Háborúellenes Gyűlés színpadára Radics Gigi és Curtis - A közönség állva tapsolta őket

Radics Gigi és Curtis már megszokott szereplői a Háborúellenes Gyűléseknek. A mohácsi rendezvényen azonban így is sikerült mindenkit alaposan meglepniük, mivel legújabb dalukkal léptek színpadra, ami annyira meghatóra sikeredett, hogy letaglózta a közönséget. Az Elindultam szép hazámból című közös dalukat most Mohácson mutatták be először nagyközönség előtt.

Radics Gigi hangjától mindenkinek leesett az álla a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Állva tapsolt a Háborúellenes Gyűlés közönsége

Radics Gigi és Curtis új dala úgy tűnik, elnyerte a rajongók tetszését, mivel hosszú ideig csak a közönség vastapsa hallatszott az előadásuk végén. Rákay Philip is érthetően emelkedett hangulatban szólalt meg a produkció után:

Remélem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egyik legszebb népdalunk feldolgozását hallhattuk. Ez gyönyörű volt

– mondta a Háborúellenes Gyűlés színpadján a műsorvezető.

A Szabadság Vándorai című sláger sem maradhatott el, de a közönség most még egy plusz dalt is kapott, mivel először hallhatták élőben ezt a nagyszerű feldolgozást.

Curtis és Radics Gigi mindig feldobják a hangulatot (Fotó: MW)

Nem mindennapira sikerült a feldolgozás

A népszerű népdal méltó átdolgozást kapott a két nagyszerű énekes által. Radics Gigi a csillagokat is leénekelte, Curtis rapbetéte pedig hozta azt a színvonalat, amit tőle már megszokhattunk. A két énekes eddig sem okozott csalódást, de most új szintre emelté az elvárásokat is.