Kiderült a titok: ezért tartják Mohácson a negyedik Háborúellenes Gyűlést

Negyedik alkalommal rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést. A DKP szervezte békepárti országjárás Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után érkezik Mohácsra december 13-án.

Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán, teltházzal

A 11 órakor kezdődő eseményen ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetők irányítása alatt szólalnak fel a béke támogatói. Az eseményen ezúttal is bizonyosan rengetegen lesznek, ahogy a korábbi alkalmakkor is mindig teltház várta az érdeklődőket, tízezrek jelentek meg, hogy támogassák a békepárti törekvéseket.

De vajon miért pont Mohácsra esett a választás?

A szervezők szerint nem véletlenül lett Mohács a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet.

Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak

- idézi a DPK közleményét az Origo.

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést!