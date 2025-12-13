Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült a titok: ezért tartják Mohácson a negyedik Háborúellenes Gyűlést

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:38 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 09:38
Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma Mohácsra érkezik a DPK országjárása.

Negyedik alkalommal rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést. A DKP szervezte békepárti országjárás Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után érkezik Mohácsra december 13-án.

A 11 órakor kezdődő eseményen ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetők irányítása alatt szólalnak fel a béke támogatói. Az eseményen ezúttal is bizonyosan rengetegen lesznek, ahogy a korábbi alkalmakkor is mindig teltház várta az érdeklődőket, tízezrek jelentek meg, hogy támogassák a békepárti törekvéseket.

De vajon miért pont Mohácsra esett a választás? 

A szervezők szerint nem véletlenül lett Mohács a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet.

Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak

- idézi a DPK közleményét az Origo.

Itt nézheted élőben a negyedik Háborúellenes Gyűlést!

