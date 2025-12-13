"Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen

A békepárti magyarok ismét szép számban gyűltek össze, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozhassanak, valamint a háború ellen is kiálljanak. A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felhívta a párhuzamot a brüsszeli tervek és a Tisza Párt megszorításai között

Kocsis Máté szerint ezért fontosak a Háborúellenes Gyűlések Fotó: MW

Sikerült távol tartani az ártó szellemeket a Háborúellenes Gyűléstől

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés a negyedik ebben a rendezvénysorozatban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azzal viccelődött, hogy a busók jól végzik a dolgukat, hiszen távol tartották a rossz szellemeket a helyszíntől. Ezzel Magyar Péterre utalt, aki ezúttal nem akart egy kis mohácsi helyszínt megtölteni fogyatkozó szimpatizánsaival.

Pedig szeretne Orbán Viktor lenni, mindig a közelében akar tartózkodni. Ez persze nehéz úgy, ha Magyar Péter mögött felsorakozik a 2010 előtti világ, Kéri László, Petschnig Mária Zita, Lengyel László, Bokros Lajos. Kommunista nem vész el, csak átalakul és hogy, hogy nem, akkor kerülnek elő, amikor éppen programvita van.

– fogalmazott Kocsis Máté. A frakcióvezető a régi baloldali veszélyre hívta fel a figyelmet, amely most újra felbukkanni látszik.

Bokros Lajos azt mondta, a leggonoszabb változás a háromgyerekes anyák élethosszig tartó SZJA mentessége. A 14. havi nyugdíjról azt mondta, őrültség és parasztvakítás. Ezt 2010-ben leváltottuk, most újra itt vannak a nyakunkban. A politikai ellenfeleink mögött álló programírók arra készülnek, hogy valahogy hatalomra törjenek. Ez tizenhatodik éve nem sikerül a társaságnak – ne tévedjünk, ezek ugyanazok az emberek, csak más a köntös. A Tisza alelnöke szerint Bokros Lajos megmentette Magyarországot a fizetésképtelenségtől. Valójában Bokros Lajos volt az, aki tönkretette Magyarországot, az emberek fizették meg a rossz politikájuk árát.

Kiemelte azt is, hogyan kapcsolódik mindez a kiszivárgott Tisza programhoz. A frakcióvezető beszámolt Brüsszel országspecifikus ajánlásáról, amely szerinte olyan, mint a mikroszemcse a mosóporban; nem tudjuk mi az, de a gyártó szerint fontos. Ebben lényegében az európai vezetők életvezetési tanácsokat adnak a tagállamoknak, hogyan kellene élni. Kocsis Máté felhívta a figyelmet a párhuzamokra;

Négy alkalommal írták le, többkulcsos adó kell. A Tisza programjában is ez szerepel

2021-ben leírták, hogy vagyonadót kell bevezetni Magyarországon, a bankok és a multik adóját is csökkenteni kell. Ugyanez van a Tisza programjában

2022-ben kritizálták Magyarországot, mert nemcsak ideiglenesen vezették be a 13. nyugdíjat. Ezt a Tisza eltörölné

2023-ban a rezsicsökkentés megszüntetését is követelték, a fizetés felét harmadát elvitte a rezsikiadás, ezt megszüntette a kormány. Ehhez képest ez ugyanúgy ott lapul a Tisza programban

2023-ban kifogásolták, hogy a lakáshiteleket és a vállalati hitelekhez kapcsolódó kamatplafon terheket a bankoknak kell fizetni. Épp most támadta meg a Tisza Párt a 3%-os fix kamatozású lakáshitel programot

Ha valaki még mindig azt gondolja ebben az országban, hogy semmi összefüggés nincsen a brüsszeli elképzelések és a politikai ellenfeleink, ideértve a DK és a Tisza programja között, annak kár közéleti kérdésekkel foglalkozni

Persze amint fény derül minderre, a párt vezetője azt mondja, ez mind a mesterséges intelligencia műve. A mesterséges intelligencia által létrejött Kéri László, Lengyel László, Dálnoki Áron persze nem ezekről beszélnek, legalábbis Magyar Péter szerint. Ráadásul a Tisza Párt vezető szereplői sem beszélnek a terveikről, hiszen akkor "megbuknának".

Hogyan venné ki magát, ha éppen mi készülnénk kormányzásra és azt mondanánk; van programunk, de nem beszélünk róla, mert megbukunk. Azoknak nem mondanánk el, akik bíznak bennünk. A Tisza szavazóit egyáltalán nem zavarja. Persze a mesterséges intelligencia tehet mindenről, a politikusi nyilatkozatok mind nem léteznek, Bokros feltűnése is a Mátrix műve, az algoritmus zavarta meg a rendszert.

– mondta Kocsis Máté. A Tisza Párt megszorításai hasonló sarcolást jelentenének, mint amelyet Brüsszel jelenleg is tervez Magyarországgal.

Fel kell tenni a kérdést, hogy a Tisza 1300 milliárd forintos elvonásról beszél, miért tennék ezt. Ez az 1300 milliárd forint megegyezik azzal az összeggel, amit Ursula von der Leyen tőlünk kér. Írt egy levelet, amelyben azt írja, 135 milliárd euróra van szükség, ami 50 ezer milliárd forint, hogy támogassa Ukrajnát. Ezt a tagállamoktól kéri. A ránk eső rész megegyezik azzal, amit a Tisza Párt programja alapján beszedne az emberektől. Így ér össze, hogy mi miért kerül bele a Tisza programjába. De mire kell ez a sok pénz?

A frakcióvezető Mark Rutte NATO főtitkár, volt holland miniszterelnök szavait idézte, hogy szemléltesse a háborúpárti sóvárgást Európában.

Fel kell készülnünk a további eszkalációra és konfrontációra. Fel kell készülnünk egy akkora méretű háborúra, amekkorát a mi nagyszüleink és dédszüleink vívtak. Egy konfliktusra, ami minden otthonba, minden munkahelyre eljut. Pusztítás, tömeges mozgósítás és milliók kitelepítése.

A főtitkár ezen szavai homlokegyenest szembe mennek azzal az üzenettel, amelyet a Háborúellenes Gyűlésen közvetítenek. Ezután hívta fel a figyelmet a frakcióvezető; a 2026-os választás az utolsó lehetősége a magyaroknak arra, hogy elmondják a véleményüket a háborúról. 2030-as céldátummal készül ugyanis Európa háborúzni.

Ebből következően Magyarország maga dönt arról, finanszíroz-e egy szomszédos országban zajló háborút. Maga akar dönteni arról, hogy a magyar családoktól, a magyar idősektől elvonja-e a pénzt. Ezért vagyunk ma itt, ezért megyünk mindenhova, minden magyarnak tudnia kell, aki még tud ép ésszel gondolkodni a közéletről, hogy a választások tétje a háborúba való belesodródás. A velünk szemben álló politikai erőktől, akik egy pártcsaládba tartoznak az Európai Parlamentben, akik a háborús pszichózist szítják ezen a kontinensen, meg kell védenünk az eddig elért eredményeinket. Ne tegyünk úgy, mintha nem lennének az elmúlt 15 év polgári kormányzásának komoly, szép, gyarapító eredményei. Fel győzelemre! Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország.

– zárta beszédét Kocsis Máté.