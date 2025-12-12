„Kihánytam az egészet, annyira rosszul voltam” – sosem hallott részleteket árult el a gyomorműtétjéről Balogh Tamásné

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja novemberben esett át gyomorszűkítő műtéten, ami után azonnal be is indult a fogyása. A TV2 sztárja már 12 kilót dobott le, de még korántsem jár az út végén, hiszen a cél, hogy egy fél év múlva 67 kilót mutasson a mérleg. Ez persze cseppet sem lesz egyszerű, amiről most a Borsnak mesélt.

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére több egészségügyi problémával is küzdött, amiken szintén sokat segített a műtét (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné műtétje óta hetek teltek el, ám továbbra sem ehet akármit, sőt vannak olyan dolgok, amikről csaknem örökre le kell mondania.

„Amikor azt érzed, hogy ennél, igazából nem vagy éhes, csak az agyad szórakozik veled, mert amit beviszel folyadékot, vagy most már pürés ételeket, az bőven elég a gyomrodnak. Így már könnyebb, hogy nem teljesen folyadékdiétán vagyok, de jobban majd csak karácsonykor tudok enni, bár az is csak azt jelenti, hogy két-három kanállal valamiből és kész” – kezdte a műtét cseppet sem idilli következményeivel.

Ha valami nem esik jól, akkor a gyomrod elkezd fájni, és jelzi, hogy elég volt. Én az első pürés napon voltam így, hogy már lehetett enni lágyabb sajtokat, ezért megettem egy fél burratat, de kihánytam az egészet, annyira rosszul voltam. Szóval most már érzem azt, hogy mennyit szabad...

– folytatta.

„Ezek a nehéz pörköltek, amiket sűrűn ettem, nem is hiányoznak, inkább az olasz ételeket kívánom. Például majd’ megvadulok, hogy ehessek egy pizzát, de szerintem abból is maximum majd egy szeletet tudok, ha már ott tartunk. Amikor már visszatérhetek a normális étrendhez, akkor a fehérje lesz az elsődleges forrás, és a szénhidrátból szabad a legkevesebbet. De például a kóla is nagyon hiányzik, de azt valószínűleg nem is szabad majd később sem, illetve semmit, ami ilyen savas” – mesélte Eszter.

Balogh Tamásné Eszter férje sem látta még őt olyan vékonynak, amit a fogyása végére el fog érni (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné munkáján is látszik az eredmény

A 30 éves biztosítási tanácsadó azt is elárulta, hogy már nem csak látja, de érzi is a változást, ami az élete minden területére hatással van.

Az arcomon, a lábamon, és a hasamon is látom a fogyást, illetve jobb a közérzetem, energikusabb vagyok, szóval ez nekem így abszolút megérte. 107 kilóról indultam és 40-et szeretnék leadni, így 67 kiló a cél, de a negyede már megvan, a többi pedig körülbelül 6-9 hónap alatt fog lemenni. De ha újrakezdhetném, akkor is bevállalnám megint

– vallotta be a TikTok sztár.