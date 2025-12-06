Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotókon a béke ereje: ilyen volt a Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 14:40 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 14:50
kecskemétOrbán Viktor
Fotók a december 6-ai rendezvényről. A harmadik Háborúellenes Gyűlés is teltház előtt zajlott le.

December 6-án Kecskeméten tartották a harmadik Háborúellenes Gyűlést. Ezúttal sem maradt egyetlen szabad szék sem.

Fotó: MW

Az esemény 11 órakor kezdődött, a korábbiakhoz hasonlóan egy lélegzetelállító produkcióval az Attraction Látványszínház előadásában. Az esemény házigazdái ezúttal is Rákay Philip és Szabó Zsófi voltak, akik Mikulás-napra tekintettel rögtön meg is ajándékozták egymást a közönség előtt. Igaz, Zsófi virgácsot adott műsorvezetőtársának

Tápai Szabina, Curtis és Apukám Világa a harmadik Háborúellenes Gyűlésen

Az eseményen ezúttal is több sztár is részt vett és felszólalt. Tápai Szabina is a meghívottak közt volt. "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük a gyerekeket" - jelentette ki a sportoló Szabó Zsófinak. A műsorvezető volt egyébként az első, aki divatba hozta az Orbán Viktoros ruhadarabokat, ezúttal azonban már Curtis is beszerzett egyet, aki egyébként Radics Gigivel közösen lépett színpadra, hogy előadja a kecskemétieknek a Szabadság Vándorait.

"Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből, az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet" - magyarázta a Borsnak a rapper.

Természetesen az esemény "fő attrakciója" Csiszár Jenő beszélgetése volt Orbán Viktorral. A showman már az elején tisztázta: ő nem szokványos moderátorként jött a Háborúellenes Gyűlésre, hanem az Apukám világa szellemiségét felidézni. Épp ezért belekérdezett olyan dolgokba is, amikbe más talán nem kérdezett volna - még Dobrev Klára egyik kérdését is tolmácsolta a miniszterelnöknek, aki természetesen válaszolt is rá.

Az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni galériánkat a harmadik Háborúellenes Gyűlésről:

Háborúellenes Gyűlés, Kecskemét, 2026. december 6.
Háborúellenes Gyűlés, Kecskemét, 2026. december 6.
Háborúellenes Gyűlés, Kecskemét, 2026. december 6.
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Szabó Zsófi
2025.12.06 HEGY / Kecskemét
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Bán János Cseke Péter Szabó Zsófia Takácsné Stalter Judit Fekete Rajmund
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Takácsné Stalter Judit, Fekete Rajmund
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Orbán Balázs
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Orbán Balázs
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Radics Gigi, Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Radics Gigi, Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Radics Gigi, Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Radics Gigi, Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Radics Gigi, Curtis
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Curtis,Radics gigi
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Curtis,Radics gigi
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Rakay Philip,Szabó Zsófi,OV,Fekete Rajmund,Takácsné Stalter Judit
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Curtis,Radics gigi
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét OV,Csiszár Jenő,SZabó Zsófi,Rákay Philip
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét OV és Csiszár Jenő
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét OV és Csiszár Jenő és Szabó Zsófi
Itt pedig vissza lehet nézni az egész eseményt:

