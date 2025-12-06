Fotókon a béke ereje: ilyen volt a Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

December 6-án Kecskeméten tartották a harmadik Háborúellenes Gyűlést. Ezúttal sem maradt egyetlen szabad szék sem.

Zászlók a magasban: hatalmas siker volt a harmadik Háborúellenes Gyűlés is

Az esemény 11 órakor kezdődött, a korábbiakhoz hasonlóan egy lélegzetelállító produkcióval az Attraction Látványszínház előadásában. Az esemény házigazdái ezúttal is Rákay Philip és Szabó Zsófi voltak, akik Mikulás-napra tekintettel rögtön meg is ajándékozták egymást a közönség előtt. Igaz, Zsófi virgácsot adott műsorvezetőtársának.

Tápai Szabina, Curtis és Apukám Világa a harmadik Háborúellenes Gyűlésen

Az eseményen ezúttal is több sztár is részt vett és felszólalt. Tápai Szabina is a meghívottak közt volt. "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük a gyerekeket" - jelentette ki a sportoló Szabó Zsófinak. A műsorvezető volt egyébként az első, aki divatba hozta az Orbán Viktoros ruhadarabokat, ezúttal azonban már Curtis is beszerzett egyet, aki egyébként Radics Gigivel közösen lépett színpadra, hogy előadja a kecskemétieknek a Szabadság Vándorait.

"Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből, az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet" - magyarázta a Borsnak a rapper.

Természetesen az esemény "fő attrakciója" Csiszár Jenő beszélgetése volt Orbán Viktorral. A showman már az elején tisztázta: ő nem szokványos moderátorként jött a Háborúellenes Gyűlésre, hanem az Apukám világa szellemiségét felidézni. Épp ezért belekérdezett olyan dolgokba is, amikbe más talán nem kérdezett volna - még Dobrev Klára egyik kérdését is tolmácsolta a miniszterelnöknek, aki természetesen válaszolt is rá.

