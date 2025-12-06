Orbán Viktor a harmadik Háborúellenes Gyűlésről: Kecskemét velünk tart!

December 6-án lezajlott a harmadik alkalommal megtartott Háborúellenes Gyűlés. Az esemény zárásaként Orbán Viktor beszélgetett Csiszár Jenővel. A miniszterelnök többek közt hazánk és Európa jelenlegi helyzetéről, valamint jövőjéről is beszélt.

A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor nem kertelt: hatalmas tétje van a jövő évi választásoknak

Fotó: MW

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás

A miniszterelnök a beszélgetés során kifejtette: sajnos tagadhatatlan, hogy az orosz-ukrán háború közel van hozzánk, közvetlenül hatással van ránk, és ez alatt nem csak földrajzi, de politikai közelséget is kell érteni, ugyanis az Európai Unió vezetői eldöntötték, hogy háborúba mennek Oroszországgal. Ha Magyarország nem is tudja megakadályozni ezt a háborút, azt mindenképp el kell érnünk, hogy kimaradjunk belőle - hangsúlyozta. Épp ezért van hatalmas tétje a jövő évi választásoknak.

A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás. Annak a kormánynak kell majd kimentenie Magyarországot a nagy valószínűséggel felénk közelítő háborús veszélyből

- magyarázta, hozzátéve: épp ezért fontos, hogy olyan kormány kerül hatalomra, amelyik Brüsszel terveit hajtja végre, vagy pedig olyan marad, amelyik szuverén, független Magyarországot akar, és a háború elkerülését.

E gondolatok köszöntek vissza a miniszterelnök Facebook-oldalán is. "Kecskemét velünk tart" - olvasható a megosztott fotók egyikén, melyhez Orbán Viktor a következőket fűzte: