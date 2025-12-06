Videó: így érkezett meg Kecskemétre, a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Videón a pillanatok, miként érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre, Kecskemétre.
Harmadik alkalommal rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést: december 6-án Kecskeméten tartották a DPK békepárti rendezvényét. Orbán Viktort - aki már kulisszák mögé betekintést engedő videót is közzé tett közösségi oldalán - ezúttal is hatalmas tömeg és lelkesedés fogadta. Az előző helyszíneken is mindenki el akart vele csípni egy közös szelfit, egy fotót, és ez persze itt sem volt másképp.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.