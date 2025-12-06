Videó: így érkezett meg Kecskemétre, a Háborúellenes Gyűlésre Orbán Viktor

Videón a pillanatok, miként érkezett meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésre, Kecskemétre.

Orbán Viktor Csiszár Jenővel beszélgetett a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Orbán Viktort tömegek fogadták a Háborúellenes Gyűlésen

Harmadik alkalommal rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést: december 6-án Kecskeméten tartották a DPK békepárti rendezvényét. Orbán Viktort - aki már kulisszák mögé betekintést engedő videót is közzé tett közösségi oldalán - ezúttal is hatalmas tömeg és lelkesedés fogadta. Az előző helyszíneken is mindenki el akart vele csípni egy közös szelfit, egy fotót, és ez persze itt sem volt másképp.