Orbán Viktor: "A családokat az asszonyok tartják össze"

Különleges beszélgetésnek lehettek szem- és fültanúi azok, akik ellátogattak Kecskemétre, a harmadik alkalommal megtartott Háborúellenes Gyűlésre, ott ugyanis Orbán Viktor nem beszédet mondott, és nem is klasszikus beszélgetésben vett részt, hanem Csiszár Jenővel felelevenítették az ikonikus Apukám világa műsort. Ennek köszönhetően a szóba került témák köre is igen szélesre sikeredett.
Facebook-oldalán a következő szavakkal tette közzé a beszélgetés egy részletét Bohár Dániel: "Ha ma egy videót nézel meg, akkor ez legyen az!"
A videóban kiragadott rész a Csiszár-Orbán beszélgetés elején hangzott el. Ebben Orbán Viktor a család, azon belül is a nők szerepének fontosságáról beszélt.
A családokat az asszonyok tartják össze! A férfiak, azok jönnek-mennek, az asszonyok meg maradnak. És akárhányan is jövünk össze bárhol, a vége mindig az, hogy mindenki a konyhában ül, miközben édesanyám főz. Ez jól mutatja, hogy mindennek a középpontjában az asszonyok vannak
- fejtette ki véleményét a miniszterelnök, hozzátéve: Magyarország bajainak egy része kevésbé a hölgyek, sokkal inkább a férfiak háza táján keresendő. Kiemelte: úgy érzi, hogy a férfiak Magyarországon jobban hiányoznak a családokból, mint mi azt gondoljuk.
