Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"

Tápai Szabina
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 12:00 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 12:12
Háborúellenes Gyűléscsalád
Tápai Szabina a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, miért tartja létfontosságúnak, hogy gyerekei szeretetben és félelem nélkül nőjenek fel. A sportoló szerint az otthon biztonsága felbecsülhetetlen, és Magyarország minden szegletében valódi lelki menedéket jelent számára.
Nicole
A szerző cikkei

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlés ezúttal is tömegeket mozgatott meg, a béke és a biztonság iránti vágy pedig látványosan összeköti a családokat, hírességeket és mindazokat, akik kiállnak a háborútól való távolmaradás mellett. A rendezvényen feltűnt Tápai Szabina is, akivel Szabó Zsófi, a Háborúellenes Gyűlés műsorvezetője beszélgetett. Szabina őszintén mesélt arról, hogyan védi gyermekeit a háborús hírektől, és mit jelent számára az itthon megélhető biztonság.

Tápai Szabina és Szabó Zsófi a Háborúellenes Gyűlésen
Tápai Szabina a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen mondta el a véleményét a háborúrúl - 
Fotó: Mediaworks Archív

"Még szerencsés helyzetben vagyok, ugye 4, 7 és 12 éves gyermekeim vannak." 

A kicsik egyáltalán nem kérdeznek róla, nem foglalkoznak a világban történő eseményekkel, és mi is próbáljuk úgy nevelni őket, hogy szeretet legyen otthon, és ne erről kelljen beszélni. Nyilván a nagyfiamat néha egy kicsit befolyásolja, ha bejön egy kicsi hír, de inkább anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket, és ezt is adjuk át nekik, úgyhogy azt gondolom, hogy otthon így érzik magukat, biztonságban

 - mondta Tápai Szabina.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Tápai Szabina
Tápai Szabina öröl annak, hogy Magyarországon élhet, hiszen itt béke van  - Fotó: MW

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen az otthon fontosságáról vallott

Szabina elmondta, hogy számára nemcsak a jelen biztonsága fontos, hanem az is, honnan jön, milyen gyökerekből merít erőt. A béke szeretete, a család melege és az otthon stabilitása szerinte mind-mind abból fakad, amit gyerekként tanult.

"Alapvetően minden értéket innen hoztam, itt kaptam meg, Kiskunhalason, 16 éves koromig éltem itt, a karrieremet is ennek a városnak köszönhetem, itt tanultam meg kézilabdázni, itt kaptam az első lehetőségeket, ami után elkerültem Székesfehérvárra. Talán a családot, az otthon melegét azt tényleg innen hozom. Jártam ugye a világban több helyen, és éltem is Franciaországban, Dániában, de akkor is tudtam, hogy az otthon az itthon van, most a családom nagy része Budapesten, Siófokon, és mi Veresegyházon élünk, de számomra teljesen mindegy, hogy ebben az országban hol vagyok otthon, mert hogy itthon otthon vagyok."

A sportoló szavai egyszerre voltak meghatóak és inspirálóak: minden mondata arról szólt, hogy a béke nem egy távoli fogalom, hanem olyasmi, amit nap mint nap meg kell óvnunk. Szabina szerint a gyűlés pont erről szól – hogy a magyar családok érezzék, az otthon biztonsága ma is megvédhető, és ezért összefogni igenis van értelme.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Nézd élőben a kecskeméti Háborúellenes Gyűlést:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu