Orbán Viktor: A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kecskeméti állomásán nem akárkivel közösen állt színpadra: Csiszár Jenővel beszélgetett.

Orbán Viktor és Csiszár Jenő a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

A miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy "Apukám világa" visszatér, és várja a kérdéseket a közösségi oldalán, amit majd Csiszár feltehet neki. A miniszterelnök a beszélgetés elején elárulta: bizony ő még a mai napig kap Mikulásajándékot az anyukájától. Ennek kapcsán kifejtette: szerinte a családokat az asszonyok tartják össze. "A férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak."

Szerinte a férfiaknak a családokért többet kellene tenniük. A férfiak jobban hiányoznak a családokból, mint gondoljuk.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Brüsszelt nem érdekli Magyarország sorsa

A miniszterelnök elárulta: bizony hallgatta az Apukám világát, véleménye szerint ugyanis ez a műsor nem volt kamu, hanem valódi volt: nem szörfözött, hanem alámerült, búvárkodott.

Csiszár Jenő kiemelte: ő nem moderálni szeretne, hanem egy Apukám világa-műsort levezetni. A műsor része volt pedig a "hét tahósága" megválasztása. Csiszár szerint ilyen tahóság, hogy a Tisza szemrebbenés nélkül letagadta a nyilvánosságra került megszorítócsomagot, Brüsszel pedig kinyírná a rezsicsökkentést az orosz gáz és olaj betiltásával.

Ez utóbbi kapcsán Orbán Viktor kijelentette: Brüsszel nincs tekintettel másokra, őket nem érdekli, mi lesz Magyarország sorsa. Kiemelte: Trump elnök nem követte el ezt a hibát, hiszen ő mentesítette hazánkat a szankciók elől. A miniszterelnök úgy folytatta: most épp azzal trükköznek Brüsszelben, hogy átminősítsék a szankciókat kereskedelempolitikai döntéssé - aminek meghozatalához már nem kell egyhangú döntés, azaz ki lehet kerülni Magyarország tiltakozását.

Brüsszel olyan ügyekért kér minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesít

- emelte ki Orbán Viktor.

Az európai vezetők eldöntötték: Európa háborúba megy

Csiszár Jenő aláhúzta: nem szeretné, ha a gyermekei háborúban nőnének fel. Aki józanul gondolkodik, békét akar.

"A háború akárhol is van, fájdalmas dolog" - magyarázta Orbán Viktor. Minden egyes halott után özvegy marad, árva, minden egyes halott tragédia, és nem csak az áldozatoké, de a túlélőké is.