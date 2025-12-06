Orbán Viktor: A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kecskeméti állomásán nem akárkivel közösen állt színpadra: Csiszár Jenővel beszélgetett.
A miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy "Apukám világa" visszatér, és várja a kérdéseket a közösségi oldalán, amit majd Csiszár feltehet neki. A miniszterelnök a beszélgetés elején elárulta: bizony ő még a mai napig kap Mikulásajándékot az anyukájától. Ennek kapcsán kifejtette: szerinte a családokat az asszonyok tartják össze. "A férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak."
Szerinte a férfiaknak a családokért többet kellene tenniük. A férfiak jobban hiányoznak a családokból, mint gondoljuk.
A miniszterelnök elárulta: bizony hallgatta az Apukám világát, véleménye szerint ugyanis ez a műsor nem volt kamu, hanem valódi volt: nem szörfözött, hanem alámerült, búvárkodott.
Csiszár Jenő kiemelte: ő nem moderálni szeretne, hanem egy Apukám világa-műsort levezetni. A műsor része volt pedig a "hét tahósága" megválasztása. Csiszár szerint ilyen tahóság, hogy a Tisza szemrebbenés nélkül letagadta a nyilvánosságra került megszorítócsomagot, Brüsszel pedig kinyírná a rezsicsökkentést az orosz gáz és olaj betiltásával.
Ez utóbbi kapcsán Orbán Viktor kijelentette: Brüsszel nincs tekintettel másokra, őket nem érdekli, mi lesz Magyarország sorsa. Kiemelte: Trump elnök nem követte el ezt a hibát, hiszen ő mentesítette hazánkat a szankciók elől. A miniszterelnök úgy folytatta: most épp azzal trükköznek Brüsszelben, hogy átminősítsék a szankciókat kereskedelempolitikai döntéssé - aminek meghozatalához már nem kell egyhangú döntés, azaz ki lehet kerülni Magyarország tiltakozását.
Brüsszel olyan ügyekért kér minket számon, amikben sokkal rosszabbul teljesít
- emelte ki Orbán Viktor.
Csiszár Jenő aláhúzta: nem szeretné, ha a gyermekei háborúban nőnének fel. Aki józanul gondolkodik, békét akar.
"A háború akárhol is van, fájdalmas dolog" - magyarázta Orbán Viktor. Minden egyes halott után özvegy marad, árva, minden egyes halott tragédia, és nem csak az áldozatoké, de a túlélőké is.
Azt is szem előtt kell tartani, hogy mennyire van közel ez a háború hozzánk. Sajnos nagyon közel, nem csak földrajzilag, de politikailag is.
Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.
Hadi gazdaságot épít az EU, 2030-ra harcokat tervez Oroszországgal - jelentette ki a gyűlésen.
Tudatában kell lenni, hogy meghaladja az erőnket, hogy Magyarország elérje, hogy Európa kimaradjon a háborúból. Persze ennek ellenére dolgozni kell érte, de ha nem tudjuk megakadályozni a háborút, ki kell belőle maradni. Meg kell értenünk, az eddigi háborúkból miért nem tudtunk kimaradni, és mit tehetünk most, hogy sikeresen kimaradjunk.
Erőre van szükség, gazdasági erőre, hogy ne csak nemet mondjunk, de ne is tudjanak belerángatni minket.
A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás. Annak a kormányka kell majd kimentenie Magyarországot a nagy valószínűséggel felénk közelítő háborús veszélyből
- húzta alá a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.
"Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, olyan sorsunk lesz. Ha Brüsszelpárti kormány lesz, belevisznek a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, van esélyünk."
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy fontos kérdés, hogy vajon ki akarna háborút?
Ez abszurdnak tűnik, mert egyrészt a háborúk régen voltak, és más a szenvedéstörténet. Mi elvesztettünk 900 ezer embert az első, 600 ezer embert a másodikban, kitelepítettek 200 ezer németet, 56-ban pedig elment 200 ezer ember. Ha ezek az emberek meglennének, nem beszélnénk demográfiai problémáról. De nem mindenkinek van ilyen szenvedéstörténete. És akkor Budapesten szétbombázásáról is beszélhetünk, németek, oroszok, angolok lőttek, bombáztak
– sorolta. Hozzátette, sok nyugat-európai politikus nem gondolja, hogy a háború rossz lehet, pénz akarnak csinálni belőle.
A miniszterelnök szerint az európaiak azt gondolták, hogy megszerzik a befagyasztott orosz vagyont és odaadják Ukrajnának. Kiemelte, hogy az ukránok megállapodást kötöttek a franciákkal száz vadászrepülő megvásárlásáról. A háború gazdasági lordjai egyre erősebb befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra – tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy a háború előrehaladtával a politikusok kezéből kicsúsznak a döntések, azonban a diplomáciának muszáj megtartania az autoritását.
A „nem is létező, de hamisított, chat GPT” tiszás gazdasági dokumentumról a miniszterelnök azt mondta, sokan azt hiszi, sok fajta gazdaságpolitika közül lehet választani, de az intézkedések, tervek összeállítása után kiderül, az vagy jobboldali vagy baloldali. A különbség, hogy és hol van jó helyen a pénz?
"A baloldal azt gondolja, a pénz akkor van jó helyen, ha a politikusoknál van, és a gazdaságban létrejövő igazságtalanságot így oldanák meg. Ennek szélsőséges formája a tervgazdaság, a padláskisöprés. A jobboldali álláspont az, hogy csak annyit vegyünk el, ami a közös célokra kell, a többiről döntenek az emberek. Ennek vége a baloldalon mindig adóemelés, a jobboldalon adócsökkentés – érvelt, hozzátéve, ez egy tőrőlmetszett baloldali program. Az ebadó kapcsán elmondta, hazánkban van a legtöbb kutya egyénre lebontva. Ezek a kis marhaságok egy baloldali logika mentén kirajzolnak egy világképet, miszerint majd ők eldöntik, mi legyen a pénzünkkel" – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy hol van a Fidesz gazdasági programja, Orbán Viktor kiemelte: felmondhatná a programot, de felesleges, hiszen az ő programjuk, kormányzó párt lévén nem papíron van, hanem az életben. Az ő programjukat mindenki megtapasztalhatja.
Csiszár Jenő Dobrev Klára kérdését is feltette, aki a pedofilok felelősségre vonására kérdezett rá. Orbán Viktor nem finomkodott: aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani. A miniszterelnök hozzátette: 2010 előtt, amikor Dobrev férje volt hatalmon, 80 pedofil volt börtönben, most 700.
A kormányfő kiemelte: nincs hibátlan kormány, ők sem azok, azonban az tagadhatatlan, hogy az elmúlt 15 évben Magyarország gyarapodott. Ezt mindenkinek látnia kell.
Beszélt arról is, hogy az USA a napokban megalkotta az új nemzetbiztonsági stratégiát, és írtak Európáról is. Ebben az van, hogy az európaiak nagy többsége békét akar, de a kormányok megcsúfolják a demokráciát. Azt is írják, hogy ha a mai trendek folyatódnak a kontinens 20 év múlva felismerhetetlenné válik, és nem valószínű, hogy rendelkezni fognak olyan gazdasággal és haderővel, hogy megbízható szövetségesek legyenek.
Orbán Viktor ennek kapcsán kiemelte: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik. Épp ezért létkérdés a szuverenitásunk. "Mindig akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország a saját útját járta" - húzta alá.
