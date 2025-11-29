Háborúellenes Gyűlés: A nagy sikerű győri produkció után most Nyíregyházán is különleges műsorral készült a világhírű magyar látványszínház!

Az Attraction alakulat 2013-ban vált ismertté nemcsak Magyarországon, de szinte mindenhol a világban. A Britain's Got Talent külföldi tehetségkutató győztesei immáron sorozatban másodjára is nagy szerepet kaptak, mivel a Háborúellenes Gyűlés színpadán léptek fel, hogy megcsillogtassák lehengerlő tudásukat. 2004-ben alakult meg ez a formáció, amikor még senki nem sejtette, hogy ekkora sikert fognak elérni, mivel egy teljesen egyedülálló műfajt teremtettek Magyarországon: olyan árnyékszínházat, amelyben a táncosok testükből formálnak élő képeket, jeleneteket, sőt teljes történeteket.

A Háborúellenes Gyűlés ismét óriásit szól

Már az első produkciónál leesett az emberek álla, mivel az Attraction formáció világszínvonalú produkciót tett le a színpadra. Bárki, aki ellátogatott a Háborúellenes Gyűlésre, annak emiatt is megérte eljönnie, mivel nem sok embernek adatik meg egy ilyen élmény. 2013-ban az alakulat már megmutatta mire képes ország-világ előtt, azóta pedig több külföldi eseményen léptek fel, ahol a rajongók sosem csalódtak bennük, mivel évről évre jobbnál jobb előadásokat tudnak felmutatni. A győri találkozón is megcsillogtatták tehetségüket, ott is hatalmas sikert arattak.

Az Atraction mindenre képes

A társulat többször megmutatta már, hogy mennyire szívhez szólóan tudja megmutatni a béke, a szeretet és az összetartás fontosságát. A látványszínház arról híresült el, hogy mély történeteket mesélnek el saját árnyékukkal. Az Attraction még arra is képes volt, már több, mint tíz éve, hogy egy olyan érzelmes produkciót varázsoljon színpadra, melytől a Britain's Got Talent zsűritagjai szemei is könnybe lábadtak.

Az Attraction jelenléte egy ennyire fontos eseményen nem lehet véletlen, pont az előbb említettek miatt. A formáció Nyíregyházán is egy olyan műsort hozott a közönség elé, ami mindenkit levett a lábáról.