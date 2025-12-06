Megszólalt az Orbán-firkás pulcsi kapcsán Curtis - ebben jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen

A december 6-án Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen Curtis ezúttal is Radics Gigi oldalán lépett színpadra, ahogyan azt már megszokhatták a rendezvények látogatói. Az október 23-ai Békemeneten bemutatott Szabadság vándorai című Demjén-sláger most is hatalmas sikert aratott, a közönség együtt énekelte velük a dalt, amely minden alkalommal a béke üzenetét erősíti. A fellépés után a Borsnak sikerült elcsípnie Curtist, aki ezúttal egy Orbán Viktor-firkás pulcsiban érkezett.

Curtis a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor-firkás pulcsit viselt (Fotó: Mediaworks)

Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből, az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet

– mondta lapunknak Curtis.

A Háborúellenes Gyűlésen Curtis Orbán Viktor-firkás pulcsiját próbálta megfejteni

Curtis pulóverén Orbán Viktor egyik jegyzete szerepel, amelyet a miniszterelnök egy korábbi interjúja közben vetett papírra. A firkák és vázlatos ábrák azonban csak számára bírnak valódi jelentéssel – kívülről szinte lehetetlen megfejteni, mit is takarnak pontosan.

Még át kell néznem, lehet, hogy majd karácsony este, mikor megittam az első pohár italomat, akkor könnyebb lesz, egyelőre ember legyen a talpán, aki ebből bármit is ki tud bogozni. Lehet, Orbán Viktornak az első dalának ez az első verzéje

– viccelődött Curtis.

A firkás pulóver hatalmas népszerűségnek örvend: Szabó Zsófi, a Háborúellenes Gyűlések műsorvezetője például a győri eseményen viselte először, és a résztvevők közül is egyre többen választják ezt a különleges darabot. Curtis szerint nem véletlen a lelkesedés, hiszen maga a kezdeményezés is fontos és jó célt szolgál, az eladások teljes bevétele a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványhoz kerül — a Jónak lenni jó! kampány részeként.