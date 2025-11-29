Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után: marad a rezsicsökkentés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 16:56
Háborúellenes GyűlésNyíregyháza
A miniszterelnök az elmúlt hetekben több fontos tárgyalást is lefolytatott. Ezeknek köszönhetően továbbra is Magyarországon lesznek a legolcsóbbak a rezsiszámlák.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen megosztotta a közönséggel azt is, hogy milyen fontos eredménye volt a pénteki moszkvai tárgyalásainak. Minden magyar számára jó hír, hogy jövőre is marad a rezsicsökkentés, ami többszázezer családot véd a magas villany- és gázszámláktól.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
OrbánViktor olyan jó híreket közölt, amely nemcsak a nyíregyháziaknak, hanem az ország minden pontján élőknek könnyebbséget jelent 
Fotó: MW / 
 

A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is. 

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá. 

A rezsicsökkentés nélkül háromszorosára nőnének az emberek rezsiszámlái

De mi történne, ha Magyarországon hirtelen kivezetnék a rezsicsökkentést? 

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a napokban világossá tette, hogy mit jelentene a magyar családok számára a rezsicsökkentés kivezetése. 

A matek egyszerű és ijesztő:

  • Ha a lengyel árszintre emelkednénk, a magyar családok rezsije azonnal megduplázódna.
  • Ha a cseh utat járnánk be – amit 2010 előtt követtünk –, akkor a mostani számlák háromszorosát kellene befizetnünk minden hónapban.

A Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt nézhető vissza:

Dosszié

Tovább a dossziéra


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu