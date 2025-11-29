Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után: marad a rezsicsökkentés

Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen megosztotta a közönséggel azt is, hogy milyen fontos eredménye volt a pénteki moszkvai tárgyalásainak. Minden magyar számára jó hír, hogy jövőre is marad a rezsicsökkentés, ami többszázezer családot véd a magas villany- és gázszámláktól.
A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is.
Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani
– mutatott rá.
De mi történne, ha Magyarországon hirtelen kivezetnék a rezsicsökkentést?
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a napokban világossá tette, hogy mit jelentene a magyar családok számára a rezsicsökkentés kivezetése.
A matek egyszerű és ijesztő:
