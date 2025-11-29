Máris kígyózó sorok, ameddig a szem ellát: megérkeztek az első képek a második Háborúellenes gyűlésről

Mint ismeretes, legutóbb Győrben zajlott teltházzal a Háborúellenes gyűlés, a mai napon pedig Nyíregyháza biztosít terepet a találkozóra. Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy maga is beszédet tart 11-től, és "beszámol az orosz útról és minden másról is".
Most pedig már az első fotók is megérkeztek a kígyózó tömegről, annyi biztos, hogy sem lesznek üres helyek a rendezvényen.
Egyre csak gyűlik a tömeg a második Háborúellenes gyűlésen:
Ezúttal sem lesznek üres helyek:
