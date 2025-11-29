Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Máris kígyózó sorok, ameddig a szem ellát: megérkeztek az első képek a második Háborúellenes gyűlésről

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 10:19
NyíregyházaOrbán Viktortömeg
Máris óriási az érdeklődés a második Háborúellenes gyűlésre.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismeretes, legutóbb Győrben zajlott teltházzal a Háborúellenes gyűlés, a mai napon pedig Nyíregyháza biztosít terepet a találkozóra. Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy maga is beszédet tart 11-től, és "beszámol az orosz útról és minden másról is".

Most pedig már az első fotók is megérkeztek a kígyózó tömegről, annyi biztos, hogy sem lesznek üres helyek a rendezvényen

Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

Egyre csak gyűlik a tömeg a második Háborúellenes gyűlésen:

Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

Ezúttal sem lesznek üres helyek:

Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háború ellenes gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

