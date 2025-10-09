Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szánthó Miklós: Magyar Péter már most megsarcolta a magyar családokat, pedig még kormányon sincs

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:05
Ez hangzott el az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tartott sajtótájékoztatón.
„A brüsszeli rém-team az, amely tavaly nyár óta Magyarországot csak a mai napig összeszámítva 273 milliárd forintra bünteti, mert védjük a határainkat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar család zsebéből 104 ezer forintot vettek ki eddig” – jelentette ki Szánthó Miklós. 

Ezt mondta el Szánthó Miklós / Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ főigazgatója az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tartott sajtótájékoztatón hozzáfűzte: 

Tehát Magyar Péterék azt a kétes értékű bravúrt tudhatják magukénak, hogy annak ellenére is sikerült megsarcolniuk a magyar családokat, hogy nincsenek kormányon.

 

A Központ migráció veszélyeiről szóló, „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” című kampányának rendezvényén azt is elmondta, a sarc „a Tisza-adó fényében egyféle megerősítő szándéknyilatkozatnak is tekinthető”.  Szánthó szerint ráadásul Magyar Péter és a Tisza „brüsszeli főnökei utasítására” megszavazta az Európai Parlamentben a migrációs paktum felgyorsítását, elutasította a magyar határvédelemhez szükséges pluszforrásokat, és pártja szakértője szerint a déli határkerítés is csak egy „felesleges presztízsberuházás”.

Fotó: Alapjogokért Központ

A kampány részeként az Alapjogokért Központ köztéri fotókiállítást rendezett az Európai Bizottság magyarországi képviselete, azaz Ursula von der Leyen budapesti helytartótanácsa” előtt. A kiállítás bemutatja, milyen volt a migráció 10 éve Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, és mit jelent ma Nyugat-Európában: erőszak, bűnözés, terror, keresztény- és zsidóellenesség, no-go zónák.

Szánthó szerint ez a folyamat egy tudatos brüsszeli terv része. 

Nem véletlen, hogy Magyar Péter szívesen beszélget kartonfigurákkal, Webert és von der Leyent azonban biztos nem fogja megrongálni, hiszen ők a főnökei

– mutatott rá a kiállításon felállított, három brüsszeli politikust ábrázoló kartonfigurákra. 

Apáti Bence, a kampány véleményvezére és a Megafon influenszere példákkal világította meg, milyen súlyos következményei lehetnek egy rossz politikai döntésnek. Párizst és Pisát említette, ahol migránsbandák már nappal is rettegésben tartják a városrészeket, este 10 után pedig életveszélyes az utcára lépni. Emlékeztetett: tíz éve nem elesett családok érkeztek Röszkére, hanem harcra kész férfiak, akik rátámadtak a magyar határra. Hangsúlyozta: Magyarország ma biztonságos, és nem akar Párizs vagy Pisa sorsára jutni. Beszéde végén bemutatott egy üres perselyt is, ezzel jelezve: az Európai Bizottság eddig egyetlen forinttal sem támogatta a magyar határvédelem költségeit.

Fotó: Alapjogokért Központ


 

 

