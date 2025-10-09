Kormányinfó: kövesse nálunk élőben!

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 09:49 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 10:01
KormányinfóVitályos Eszter
Mutatjuk a legfrissebb kormányzati döntéseket!
Bors
A szerző cikkei

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Ez hangzott el a Kormányinfón /  Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

Gulyás Gergely a tájékoztató elején tudatta, hogy szerdán a kormány meghallgatott egy összefoglalót az Otthon Start Programról, majd ezzel kapcsolatban döntések is születtek. A miniszter ezt az összefoglalót ismertette, a változásokat és konkrétumokat Panyi Miklós ismerteti a péntek napon - írja a Ripost.

  • Az első három hétben naponta mintegy 1000 kérelem érkezett a hitellel kapcsolatban;
  • az átlagos hiteligénylés 34 millió forint;
  • az igénylők átlagéletkora 34 év;

Gulyás Gergely azt is kiemelte, hogy a vállalkozások számára is elérhető lesz a fix 3 százalékos hitel, ami akár napi finanszírozásra is felhasználható. 

A minimálbér-emelésről azt mondta a miniszter, hogy a munkáltatók újratárgyalást kértek, ehhez joguk van, így a kormány koordinál a tárgyalásoknál. 

A kormány célja, hogy minél magasabb legyen az emelés, de a kormány a munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodást elfogadja

 – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter fontos lépésnek nevezte a családpolitika vonatkozásában, hogy október 1-től a háromgyermekes magyar anyák, január 1-től pedig a kétgyermekes édesanyáknak is a teljes szja-mentességet igénybe lehet venni - írja az Origo.

250 ezer háromgyermekes édesanya jogosult az szja-mentességre, de ezt igényelni kell

"A munkáltatónak kell jelezni ezt a munkavállalónak. Január 1-től a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben lesznek majd szja-mentesek" – tette hozzá. 

Ebben a formában a hétéves uniós költségvetést nem támogatja Magyaroszág – mondta Gulyás

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

A kormányinfót itt lehet visszanézni:

 

