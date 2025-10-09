Orbán Viktor: A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Elnök Asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba. Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána “mindent lehet”. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni. Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!