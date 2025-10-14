“Ez a magyar föld!” – Megalakult a Gazdák Digitális Polgári Kör

Nem is olyan régen, a Covid ideje alatt tapasztalhattuk meg, hogy mennyire fontos szerep hárul a gazdálkodókra a mindennapi élelmezés biztosításában. Abban az időszakban mutatkozott meg igazán, hogy az agrárium valóban nemzetstratégiai fontosságú. Így aztán nem is olyan nagy meglepetés, hogy Nagy István agrárminiszter, valamint Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, illetve a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, ma pedig már gazdálkodó Szécsi Zoltán autentikus környezetben, a szentei Maszlik családi gazdaságban jelentették be a Gazdák Digitális Polgári Kör elindulását. Zászlójukra pedig az „Ez a magyar föld!” jelmondatot tűzték.

Volt mire koccintani a Maszlik családi gazdaságban: Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó (balra), Maszlik Zoltán gazdálkodó, Nagy István agrárminiszter (középen), valamint Papp Zsolt, az agrárkamara elnöke egy pohár tejjel ünnepelték a Gazdák Digitális Polgári Kör elindulását Fotó: Bánkúti Sándor

Azokat az időket éljük, amikor valóban veszélyeztetik az agráriumot. Ezért is éreztük kulcsfontosságúnak, hogy legyen nekünk is egy olyan polgári körünk, ahol meg tudjuk mutatni értékeinket, eredményeinket, összetartozásunkat. Ezért is sarkallunk minden gazdálkodót arra, hogy csatlakozzanak hozzánk

– összegezte a Gazdák Digitális Polgár Kör létjogosultságát Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

A korábbi háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, ám ma már gazdálkodó Szécsi Zoltán szintén alapító tagja az új digitális polgári körnek. Az egykori kiváló kapus reményét fejezte ki, hogy sokan követik majd vendéglátójuk, Maszlik Zoltán példáját, aki "a legfinomabb tejet palackozza családi gazdasága területén" és aki elsőként csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Körhöz.

Vízválasztó időszakban alakul meg a Gazdák Digitális Polgári Kör

Az agrárminiszter szerint a gazdálkodók azok, akik talán a legtávolabb állnak a digitális tértől. Ennek is véget kívánnak vetni azzal, hogy digitális polgári körbe szerveződnek egy olyan fontos időszakban, mint a mostani, amikor három fronton is harcolnak a magyar mezőgazdaságért.

Nagy István agrárminiszter szerint a magyar agrárium jelenleg háromfrontos harcot vív Fotó: Bánkúti Sándor

Egy olyan pillanatban vagyunk most, ami meghatározó lesz a jövőre nézve. Az, hogy megalakul a Gazdák Digitális Polgári Kör, az egy, a világ új kihívásaira adott válasz. Hiszen küzdünk legalább három színtéren: itthon a természet kihívásaival szemben, küzdünk a brüsszeli döntéshozókkal, akik a közös agrárpolitikát szabják meg és azt, hogy milyen keretek között működhetünk és természetesen küzdünk a virtuális térben is, ahová ma már egyre inkább áttevődnek a kérdések

– hangsúlyozta Nagy István.