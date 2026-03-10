Most jött: holtan találták az eltűnt csobánkai férfit

Sajnálatos véget ért egy kutató-mentés a minap Csobánkán, miután egy, a rendőrsérség által eltűntként keresett idős férfira holtan találtak rá. A hírt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) osztotta meg közösségi oldalán. Mint írják, az eltűnt személy hajnalban hagyta el a minap csobánkai otthonát, ahonnan ismeretlen helyre távozott. Felkutatásához pedig a Pest vármegyei rendőrség a HUNGO segítségét kérték.
A helyszínre érkezve a szokásos protokoll szerint egyeztettünk a keresést koordináló rendőrséggel, majd megkezdtük a kijelölt terület átfésülését. Sajnos a kutatás tragikus véget ért: az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak
- közölték.
