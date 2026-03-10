Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Most jött: holtan találták az eltűnt csobánkai férfit

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 15:22
Kutató-Mentő Szolgálateltűnt
Mire a hatóságok ráleltek, már nem lehetett segíteni rajta.
Sajnálatos véget ért egy kutató-mentés a minap Csobánkán, miután egy, a rendőrsérség által eltűntként keresett idős férfira holtan találtak rá. A hírt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) osztotta meg közösségi oldalán. Mint írják, az eltűnt személy hajnalban hagyta el a minap csobánkai otthonát, ahonnan ismeretlen helyre távozott. Felkutatásához pedig a Pest vármegyei rendőrség a HUNGO segítségét kérték.

Holtan találták az eltűnt, idős férfit
Holtan találták az eltűnt, idős férfit. Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

 

A helyszínre érkezve a szokásos protokoll szerint egyeztettünk a keresést koordináló rendőrséggel, majd megkezdtük a kijelölt terület átfésülését. Sajnos a kutatás tragikus véget ért: az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni.  Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak

 - közölték

 

