Most jött: holtan találták az eltűnt csobánkai férfit

A helyszínre érkezve a szokásos protokoll szerint egyeztettünk a keresést koordináló rendőrséggel, majd megkezdtük a kijelölt terület átfésülését. Sajnos a kutatás tragikus véget ért: az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak