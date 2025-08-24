Orbán Viktor: Visszaszámlálás indul, még 8 nap!

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 10:44
Újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor.
Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja – idézi a Magyar Nemzet Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak  küldött hírlevelét. 

A kormányfő az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte, 

ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.

A miniszterelnök szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben. 

Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik

– emelte ki Orbán Viktor. 

A miniszterelnök ezek után áttért a belpolitikára és méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet, és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba,kijelentette,

akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…

A kormányfő ezt követően az Otthon start programról is írt, 

3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!

A miniszterelnök ezt követően a fővárosról, és az annak vezetésében tapasztalható káoszról is ejtett pár szót, kijelentette,

most már nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok is. Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott.

A miniszterelnök arra kérte hírlevelei olvasóit, hogy kövessék a Fidesz–KDNP budapesti vezetőjének oldalát a további részletekért. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
