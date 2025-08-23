UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor odapirított Magyar Péternek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 11:27
Otthon Start ProgramHarcosok Klubjának
Orbán Viktor levelében odapirított Magyar Péternek, de beszámolt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről is.

„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon”kezdte Orbán Viktor legújabb, a Harcosok Klubjának írt levelét, a hamarosan induló Otthon Start Programra utalva.

A Barátság kőolajvezeték újabb megrongálása kapcsán Orbán Viktor az oroszokkal való sikeres tárgyalásról is írt: az ukránok szétlőtték a barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás.”  

Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság”

– emelte ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor továbbá Magyar Péter legújabb tevékenységeire is tett egy kitekintést:

 A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát. A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe.”

„Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – emelte ki a miniszterelnök.

A kiskakas kukorékol, a karaván halad. Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú.”

 – tette hozzá Orbán Viktor a levélben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu