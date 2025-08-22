UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezt válaszolta Donald Trump Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 10:50
kőolajvezetékminiszterelnökDonald Trumpháborúveszély
Az amerikai elnök kiállt a magyarok mellett.
Bors
A szerző cikkei

"Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke" - erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

TRUMP, Donald
Ezt válaszolta Donald Trump Orbán Viktor levelére / Fotó: Kent Nishimura

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte. 

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt

 – írta a kormányfő.

A levélre válaszolva Trump kifejtette: 

Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

A miniszterelnök bejegyzésében megjegyezte, még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt van. 

Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni

– tette hozzá.

Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos hitel

 – közölte Orbán Viktor.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
