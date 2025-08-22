Ezt válaszolta Donald Trump Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

"Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke" - erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte.
Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt
– írta a kormányfő.
A levélre válaszolva Trump kifejtette:
Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.
A miniszterelnök bejegyzésében megjegyezte, még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt van.
Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni
– tette hozzá.
Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos hitel
– közölte Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.