Ezt válaszolta Donald Trump Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

"Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke" - erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Ezt válaszolta Donald Trump Orbán Viktor levelére / Fotó: Kent Nishimura

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte.

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt

– írta a kormányfő.

A levélre válaszolva Trump kifejtette:

Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

A miniszterelnök bejegyzésében megjegyezte, még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt van.

Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni

– tette hozzá.

Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos hitel

– közölte Orbán Viktor.



