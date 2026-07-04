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Botrány: Sebestyén Balázsra kiakadt a népszerű énekesnő – nem kerülhetett be a Rádió1-be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sebestyén Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 04. 03:00
Radio1 Stageverseny
„Azóta is próbálom ezt feldolgozni” – jelentette ki az énekesnő. Ugyanis mint kiderült, hiába jelentkezett, sokadik próbálkozásra sem látta meg benne a fantáziát Sebestyén Balázs.
Bors
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Miss Mood nem csak a dalaiban mutatja meg önmagát. Tavaly a Ripost beszámolt arról, hogy a csinos énekesnő egy igazán ritka képességgel lett megáldva. Ugyanis meghökkentően élethűen imitálja a kutyaugatást. Óriási szerencséjére pedig Sebestyén Balázs a Rádió1-ben meghirdetett egy kutyaugató versenyt néhány évvel ezelőtt. Miss Mood azonban nem kerülhetett be, aminek a minap TikTok-oldalán hangot is adott.

Sebestyén Balázs mikrofonnal a kezében vezeti a műsort.
Sebestyén Balázs nem szavazott bizalmat Miss Mood-nak (Fotó: archív / hot! magazin)

Sebestyén Balázs kiszórta a versenyből

Miss Mood polgári nevén Mező Dorottya, tavaly párjának is bemutatta különleges képességét, a kutyaugatást. Az énekesnőben azonban valószínű már régóta érik, hogy ország-világ előtt megmutathassa mire képes, hiszen pár éve saját bevallása szerint a Rádió1 kutyaugató versenyére is benevezett. Sajnos ez egy rossz élményként maradt meg benne, amiről így nyilatkozott:

Miss Mood beleéléssel énekel egy koncerten, napszemüvegben.
Miss Mood énekesnő, aki emellett rengeteg tartalmat gyárt közösségi oldalaira (Fotó: Tóth Imre)

Van egy nagyon régi sérelmem, amiről azt hiszem, eltelt annyi idő, hogy most már tudok róla beszélni. Aki ismer az tudja, hogy én nagyon szeretek ugatni, ez nálam egy komoly hobbi, amivel néha sikerül a családomat is teljesen kikergetni a világból

– kezdte Miss Mood, majd rátért arra, mi okozott benne mély sebet:

Miss Mood színes rikító szettben jelent meg egy rendezvényen.
Miss Mood egy videójában árulta el mivel sértették meg Balázsék (Fotó: Szabolcs László)

Pár éve Balázséknál a rádióban kutyaugató versenyt rendeztek. És én abban a pillanatban éreztem, hogy végre eljött az én időm. Végre egy verseny, amire nem kell külön készülni, csak hozni kell azt a természetes tehetséget, amit a sors nekem szánt. Még szép, hogy azonnal jelentkeztem emailben, telefonáltam is, sőt még egy régi cikket is elküldtem nekik, amiben konkrétan az ugatásomról írtak. Én tényleg úgy érzem, hogy mindent bevetettem, de nem kerültem be(..) Én pedig azóta is próbálom ezt feldolgozni

 – mondta el videójában az énekesnő.

@miss_mood_official Az élet nem csak játék és mese… 😏🐶 #magyartiktok #storytime #radio1 #vicces #nekedbe ♬ Piano famous song Chopin Deep deep clear beauty - RYOpianoforte

 

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