Liptai Claudia tündérmeséje már 11 éve tart

Liptai Claudia és Pataki Ádám idén már a tizenegyedik évét tapossa együtt, ráadásul a napokban ünneplik a nyolcadik házassági évfordulójukat is. A kerek dátumot pedig nem is akárhol, mint a festői toszkán kisvárosban, Montepulcianóban töltik. A Bors pedig egy kis múltidézéssel tiszteleg a hazai sztárvilág egyik legstabilabb és legösszeillőbb párosa előtt.
Ha léteznek sorsszerű találkozások, akkor Claudia és Ádám egymásra találása kétségkívül az. Sok éve, a népszerű tévés ugyanis fejébe vette, hogy megvalósítja régóta dédelgetett álmát, és kitanulja a cukrászmesterséget, a sors pedig pont az érdi Pataki Cukrászdába vezérelte őt. Mint később kiderült, Claudia nemcsak a tökéletes piskóta titkát leste el, hanem közelebbről is megismerkedett a cukrászda tulajdonosával, Pataki Ádámmal. Ami kezdetben szakmai kapcsolatnak indult, abból rövidesen mély vonzalom lett.
Liptai Claudia magánéletét hosszú éveken át boncolgatta a bulvársajtó, és bizony kijutott számára bőven a hullámvölgyekből és a szerelmi csalódásokból. A nyilvánosság előtt megélt fájdalmak és csalódások után sokan szurkoltak azért, hogy a tévés végre megtalálja azt a férfit, aki mellett igazán önmaga lehet. Pataki Ádám személyében pontosan egy ilyen társ érkezett az életébe. Ádám higgadtsága tökéletes egyensúlyt hozott Claudia vibráló személyisége mellé. Ezzel a találkozással a műsorvezető végre valóban révbe ért, és egy olyan biztos hátországra talált, amelyről korábban talán csak álmodni mert. 2016-ban megszületett szerelmük gyümölcse, Marcell Ádám, és rá másfél évre hivatalosan is kimondták a boldogító igeneket. Ráadásul egy mozaikcsalád működtetése sosem egyszerű feladat, de Claudia és Ádám ebben is példát mutattak a környezetüknek. A korábbi kapcsolataikból született gyermekekkel együtt egy rendkívül harmonikus, szerető és összetartó családi fészket hoztak létre.
A 11 éves évforduló mellett a páros most egy másik mérföldkövet is ünnepel, pontosan 8 éve annak, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A szerelmüket stílusosan Olaszország egyik legromantikusabb vidékén teszik emlékezetessé. Jelenleg a Toszkána szívében található Montepulcianóban nyaralnak, ahol egymásra pillantva valószínűleg most is hálás szívvel gondolnak vissza arra az érdi cukrászasztalra, ami mellett 11 évvel ezelőtt minden elkezdődött.
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