Zséda bevallotta: ezt gondolja a koráról

Elmondása szerint Zséda nagyon szereti a meglepetéseket, ráadásul minden évfordulónak és ünnepnapnak szereti megadni a módját a családjával és a barátaival együtt. Zsédenyi Adrienn kerek évszámhoz érkezett el.

Zséda új párjával, fiával, barátaival ünnepel (Fotó: Máté Krisztián)

– Annak tükrében, hogy mennyi minden történt már, ez egy reális szám.

Két lábbal állok a földön, és sosem voltam rosszban a korommal.

Van egy szerencsés genetikám, de mellette nagyon is sokat foglalkozom a bőrápolással. Ennek a kornak számos előnye van, mert az ember jól megtanulja, hogy mi az, ami számára táplálék, és hogyan kell jó kondiban tartani a testét, ami kell a színpadi erőnléthez is. Ráadásul nemcsak a testet, de a lelket is folyamatosan ápolni kell. Szerencsére olyan barátok vannak körülöttem, akikkel töltjük egymást. Nagyon szeretek utazni a családommal és a párommal. Úgy gondolom, rend van körülöttem – kezdte Zséda a hot! magazinnak.

Zséda születésnapja alkalmából fontos dolgokról beszélt

Zséda kiemelten fontosnak tartja, hogy többet beszéljünk olyan, a nőket érintő kérdésekről, amik elsősorban az életkorukhoz való hozzáálláshoz kapcsolódnak.

– Nagyon szeretném megmutatni a nőknek és a korosztályomnak is, hogy milyen volt fiatalon, majd fiatal édesanyaként és majd érett nőként is. Sok minden történik az évek alatt egy nővel, én pedig ezt szeretném megmutatni a zenében, a színpadon és minden egyes megnyilvánulásomban. Mindig is az voltam, aki őszintén elmondta a történeteit. Szerintem most sokkal jobban nézek ki, mint húszévesen. 40 felett jött az, hogy pontosan tudom, hogy kell egyszerűen jól kinézni. Csak rajtunk múlik, mit hozunk ki saját magunkból. Szeretek nő lenni, szeretem a pici ráncokat, amelyek a nevetéstől megjelentek a szememnél. Mindenkire rá van bízva, mit tesz ezekkel, de én képtelen lennék eltüntetni őket.

Úgy érzem, hogy a magyar társadalomra ráférne egyfajta nyitottság, mert az age-izmus nagyon is jelen van.

Több területen is észrevehető, hogy diszkriminálják az ötvenes korosztályt és az idősebbeket, pedig szerintem bőven tudnak meglepetést okozni mindenkinek, és sokat lehet tanulni tőlük – mondta az édesanya.