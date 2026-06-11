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„Megölelgetem a kicsi Katát” – így emlékezik a múltra Dobó Kata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dobó Kata
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 15:35
emlékszínésznő
Ilyen volt az utóbbi 30 év. Dobó Kata több fotót is megosztott.

Múltidéző bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Dobó Kata. A színésznő több, különböző életszakaszaiban készült fotót osztott meg követőivel, és néhány őszinte mondatban visszatekintett az elmúlt három évtizedre.

Dobó Kata elmúlt 30 éve.
Dobó Kata elmúlt 30 éve
Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Dobó Kata és az évek

Random szeretem képek az elmúlt 30 évből. Micsoda hullámvasút

 – írta a képek mellé Dobó Kata, aki azt is elárulta, hogy mostanában gyakran gondol gyermekkori önmagára. A színésznő úgy fogalmazott, sokszor „megölelgeti” a kicsi Katát, mert szerinte nagyon sok minden oldódik, ha foglalkozunk a belső gyermekünkkel.

Mert ezt sosem gondolta volna, de mégis olyan hihetetlenül erős volt. Hála érte

 – tette hozzá bejegyzésében.

A poszt alatt számos támogató hozzászólás érkezett. Többen a természetes szépségét méltatták, míg mások a gondolatokkal tudtak azonosulni.

Mindig is egészségesen, természetesen, ízlésesen szép... ahogy most is!

 – írta egyik követője.

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: 

Szeretgess csak meg a kicsi Katát, megérdemli.

A színésznő nosztalgikus posztját IDE kattintva tudod megtekinteni.

 

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