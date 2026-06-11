„Megölelgetem a kicsi Katát” – így emlékezik a múltra Dobó Kata

Múltidéző bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Dobó Kata. A színésznő több, különböző életszakaszaiban készült fotót osztott meg követőivel, és néhány őszinte mondatban visszatekintett az elmúlt három évtizedre.

Dobó Kata elmúlt 30 éve

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Dobó Kata és az évek

Random szeretem képek az elmúlt 30 évből. Micsoda hullámvasút

– írta a képek mellé Dobó Kata, aki azt is elárulta, hogy mostanában gyakran gondol gyermekkori önmagára. A színésznő úgy fogalmazott, sokszor „megölelgeti” a kicsi Katát, mert szerinte nagyon sok minden oldódik, ha foglalkozunk a belső gyermekünkkel.

Mert ezt sosem gondolta volna, de mégis olyan hihetetlenül erős volt. Hála érte

– tette hozzá bejegyzésében.

A poszt alatt számos támogató hozzászólás érkezett. Többen a természetes szépségét méltatták, míg mások a gondolatokkal tudtak azonosulni.

Mindig is egészségesen, természetesen, ízlésesen szép... ahogy most is!

– írta egyik követője.

Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Szeretgess csak meg a kicsi Katát, megérdemli.

A színésznő nosztalgikus posztját IDE kattintva tudod megtekinteni.