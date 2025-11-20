Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Újra szerelmes Wolf Kati? Ez a fotó mindent leleplez

Wolf Kati
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 11:27
szerelempárkapcsolat
Romantikus képet posztolt, még romantikusabb szöveggel. Úgy tűnik, Wolf Katira rátalált a boldogság!
Úgy tűnik, hogy újra szerelmes Wolf Kati. Az énekesnő romantikus képet tett közzé Instagram-oldalán, amint összebújik egy sármos férfival. Az is árulkodó, hogy posztjában a "lovehim", azaz "szeretem őt" hashtaget használta.

Wolf Katira rátalálhatott a szerelem
Wolf Katira rátalálhatott a szerelem
Fotó: Boldog Ati

Ma férfinak lenni sem könnyű feladat, sokat várunk tőlük, sok van az ő vállukon is, sok új dologban kell helyt álljanak, szóval vigyázzunk rájuk

- írta bejegyzésében az énekesnő, aki egy Andrássy Réka verset is megosztott az oldalán a fotó kíséretében. 

Wolf Kati ritkán beszél magánéletéről

Az énekesnő 2018-ban vált el a férjétől közel 20 év után. Korábban elárulta, hogy exférjével a szakítás után is jóban maradtak, a gyermekeiket továbbra is együtt nevelik, csak nem egy fedél alatt. Azóta nem sok hírt adott Wolf Kati magánéletéről, talán ezért is örülnek annyira a rajongók a mostani bejegyzésnek, amely kommentszekcióját elárasztották a szívecskék. Ez persze nem is csoda, hiszen a páros boldogsága csak úgy sugárzik!

 

 

