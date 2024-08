Hujber Feri csúnyán kitálalt Szabó Győzőről, nekimentek a kommentelők

Mokkás kirohanása után elhagyta Magyarországot és pizzafutárként dolgozott a botrányhős színész. Hujber Feri úgy nézett ki, hogy odakint rendbe hozta az életét, leszámolt a démonjaival. Szerelmes lett egy nála 19 évvel fiatalabb felnőtt filmes hölgybe, akivel azóta össze is házasodtak és gyermekük született. Mindenki azt hitte, benőtt a feje lágya, ezért is lepett meg sokakat egy videós interjú, amiben kitálalt Szabó Győző rehabjáról...

Hujber Feri csúnyán betalálta Szabó Győzőt / Fotó: TV2

Hujber Feri elárulta Szabó Győzőt

Hevesi Tamás podcast stúdiójának a vendége volt a korábbi botrányhős, amiből ugyan még csak egy rövid részlet került ki, de az is kiakasztotta az kommentszekciót. Hujber Feri ugyanis csúnyán megsértette Szabó Győző privát szféráját, amikor annak az elvonójáról beszélt.

– Azt hiszik az emberek, hogy elrontottam az életemet. Pedig nem! – magyarázkodott Hujber Feri Hevesi Tamásnak.

Mert, hogy ugye elkezdtem inni, elvállaltam celebműsorokat, aztán ott a drog, igen, de bocs, én ezeket mind felvállaltam! Mindegyiket! Én nem titokban... Engem nem titokban kellett elvinni egy elvonóra, mint szegény Szabó Győzőt, hogy hú, akkor most rakjuk össze… Nekem minden a nyilvánosság előtt zajlott és azt mondtam, a rossz példa is példa. De én attól nem lettem rosszabb színész!

A színész kitálalása és durva mondatai miatt pár óra leforgása alatt több száz komment érkezett az előzetes alá, ezekből idézünk:

„Amikor élő adásban előadta, hogy Jézus egy színész volt, és közösen láthattuk a mániás fázisait, az rendkívül ijesztő és hátborzongató volt. Nagyon átlátszó csúsztatás Feri részéről ez a "felvállaltam" szóhasználat. Nem vállalt ő fel semmit: közszemlére tette. Egész más. Szabó Győző nem tette közszemlére, hanem bejárt egy nehéz utat, amit aztán felelősségteljesen felvállalt. Feri most is, éppen ebben a beszélgetésben is csak tagad, meg átkeretezni próbál. Megmutatta, nem felvállalta. Egész más a kettő” – írta az egyik kommentelő.

„Nem is lehetsz rosszabb. Ahhoz kellene egy szint, aminek alá kellene menni! Az meg, hogy Győzőt nevesíted, egyenesen undorító, pedig nyomába sem érsz. Győző, ha titokban tett bármit is, benne van mondatodban , hogy TITOK. Kibeszélni más dolgát, hogy te jobbnak tűnjél…” – vélekedett egy másik, akivel még egy páran szintén egyetértettek.

„Ejjnye bejjnye Ferike. Még mindig nem jó az irány. Nagyon sajnálom, de amíg másokat ócsárolsz, s nem látod be a saját hibáidat, az még mindig csak önámítás.”