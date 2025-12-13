Csalódtunk benne: ez a film állította földbe a Valami Amerika szériát

Üde színfolt. Talán ez a szókapcsolat juthat először eszünkbe, ha Herendi Gábor 2002-es, Valami Amerika címre keresztelt vígjátékára gondolunk, hiszen a Szabó Győző, Pindroch Csaba, Hujber Ferenc, Ónodi Eszter vagy épp Oroszlán Szonja nevével fémjelzett mozi a magyar filmtörténelem egyik legvérzivatarosabb időszakában tudott napfényt varázsolni az arcunkra. A testvértrió nevetséges hányattatásairól szóló komédiát a kritika és a közönség is imádta, így hat évvel később folytatás is készült hozzá, amihez még több legendás arc, többek között Csuja Imre, Faragó András vagy a tragikus sorsú Tompos Kátya is csatlakoztak.
A franchise népszerűsége az évek múltán sem ült le, ezért Herendi úgy érezte, ideje trilógiává bővíteni a Valami Amerika-filmeket, ami 2018-ban meg is történt. Azonban hiába három a magyar igazság, itt nem volt igazság, itt nem volt semmi, csak pusztító alpáriság, trendek kínos mímelése, sztereotípiákon alapuló, kocsmaszagú poénzuhatag, amit az alkotók minden bizonnyal a franchise-ba csalogatott még több nagy névvel kívántak palástolni. Ám, ez olyannyira nem sikerült, hogy a Valami Amerika 3. joggal gyarapítja a legrosszabb magyar filmek táborának létszámát.
Az első rész szerelmi háromszöges mizériája, valamint a második epizód musicallé varázsolt megváltástörténete után a Várnai fivéreknek a Valami Amerika 3-ban ismét egy nagy gubancot kell kibogozniuk, miközben el akarják kapni Szervét Tibor Alexének grabancát. A három főhőst egy félreértés miatt börtönbe csukják, ahol azt a feladatot kapják az igazgatótól, hogy lényegében játsszák újra a Valami Amerika 2-t.
Ettől már az volt az ember érzése, hogy Herendiék igen megúszósra vették a figurát, de bízva bíztunk, hogy mégis valami élvezhető sül majd ki belőle. Nagyobbat nem is csalódhattunk volna. A kiszámítható sztori, valamint a sztárokkal teletűzdelt színészgárda felejthető alakítása is arra a sorsra kárhoztatta a harmadik részt, hogy a leghitványabb folytatások egyikeként vonuljon be a történelemkönyvekbe.
A kérdés természetesen pusztán költői, hiszen a Kincsemet, az utóbbi évtizedek második legnézettebb magyar moziját, a Futni mentem-et vagy a Szenvedélyes nőket is jegyző filmes szakember Divinyi Réka mellett társírója volt ennek a másfél órás veszedelemnek, amiben egyik szégyenteljesebb poén váltja a másikat. Ugyanis nem, a „szappanért lehajolós” vagy „a nők buták, különösen, ha szőkék” típusú tréfákra már egyáltalán nem vevő senki, viszont akinek ez bejön, még az biztos, hogy jól mulat ezen a filmen.
De az ízléstelenségre még bőven lehet példát hozni, hiszen Herendi filmjében például porig alázzák szinte minden jelenetben a terhes nőt alakító, a sorozatunkban méltatlanul sokszor felbukkanó Ónodi Esztert, csak azért, mert terhes, de azt sem tudjuk, vajon azon ki nevethetett anno a mozikban, hogy a meleg figurát Rezsónak hívják. Mert ugyebár a rezsó is meleg. Értjük, alig győzzük csapkodni a térdünket, annyira kacagunk...
A harmadik felvonás volt a Valami Amerika-filmek közül az első, melyet nem vetítettek le tesztközönségnek, és ez meg is látszott a végeredményen. Bár még így is felfoghatatlan az, hogy ha ennyi kiváló művész és remek szakember dolgozott ezen a filmen, hogy nem szagolta ki senki sem a forgatáson, hogy ez a hal is a fejétől bűzlik. Vagy, ha ki is szagolták, miért nem szólt senki sem Herendinek, hogy ez a sztori, ezek a dialógusok, ezek a poénok nagyon nem fognak működni?
Ha büdös volt a hal, ha nem, mégis két pofára tömték magukba a nézők, hiszen közel 400 ezren ült be a Valami Amerika 3. vetítéseire. Noha az már talán jelzésértékű volt a direktor felé, hogy a filmszériájából erre voltak a legkevésbé kíváncsiak az emberek. A franchise egyébként azóta sem bővült egy negyedik résszel, viszont 2023-ban kapott egy spinoff-sorozatot, ami új szereplőkkel inkább visszatért a franchise gyökereihez.
