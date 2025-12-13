Csalódtunk benne: ez a film állította földbe a Valami Amerika szériát

Üde színfolt. Talán ez a szókapcsolat juthat először eszünkbe, ha Herendi Gábor 2002-es, Valami Amerika címre keresztelt vígjátékára gondolunk, hiszen a Szabó Győző, Pindroch Csaba, Hujber Ferenc, Ónodi Eszter vagy épp Oroszlán Szonja nevével fémjelzett mozi a magyar filmtörténelem egyik legvérzivatarosabb időszakában tudott napfényt varázsolni az arcunkra. A testvértrió nevetséges hányattatásairól szóló komédiát a kritika és a közönség is imádta, így hat évvel később folytatás is készült hozzá, amihez még több legendás arc, többek között Csuja Imre, Faragó András vagy a tragikus sorsú Tompos Kátya is csatlakoztak.

Herendi Gábor filmje, a 2018-ban bemutatott Valami Amerika 3 nem lett méltó lezárása a trilógiának

A franchise népszerűsége az évek múltán sem ült le, ezért Herendi úgy érezte, ideje trilógiává bővíteni a Valami Amerika-filmeket, ami 2018-ban meg is történt. Azonban hiába három a magyar igazság, itt nem volt igazság, itt nem volt semmi, csak pusztító alpáriság, trendek kínos mímelése, sztereotípiákon alapuló, kocsmaszagú poénzuhatag, amit az alkotók minden bizonnyal a franchise-ba csalogatott még több nagy névvel kívántak palástolni. Ám, ez olyannyira nem sikerült, hogy a Valami Amerika 3. joggal gyarapítja a legrosszabb magyar filmek táborának létszámát.

Valami Amerika helyett valami förtelem

Az első rész szerelmi háromszöges mizériája, valamint a második epizód musicallé varázsolt megváltástörténete után a Várnai fivéreknek a Valami Amerika 3-ban ismét egy nagy gubancot kell kibogozniuk, miközben el akarják kapni Szervét Tibor Alexének grabancát. A három főhőst egy félreértés miatt börtönbe csukják, ahol azt a feladatot kapják az igazgatótól, hogy lényegében játsszák újra a Valami Amerika 2-t.

Ide Pindroch Csaba, Hujber Ferenc és Szabó Győző triója is kevés volt

Ettől már az volt az ember érzése, hogy Herendiék igen megúszósra vették a figurát, de bízva bíztunk, hogy mégis valami élvezhető sül majd ki belőle. Nagyobbat nem is csalódhattunk volna. A kiszámítható sztori, valamint a sztárokkal teletűzdelt színészgárda felejthető alakítása is arra a sorsra kárhoztatta a harmadik részt, hogy a leghitványabb folytatások egyikeként vonuljon be a történelemkönyvekbe.