A közlés szerint Szilágyi Tibor családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

Szilágyi Tibor

Fotó: Penovác Károly

Meghalt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka színpadon és vígjátékban egyaránt jól érvényesült. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig.

Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, például a Hideg napok (1966), az Othello Gyulaházán (1966), a Kakuk Marci (1973), a Jelbeszéd (1974), a Macskajáték (1974), az Apám néhány boldog éve (1977), a Dóra jelenti (1978), a Minden szerdán (1979), a Guernica (1982 magyar-NSZK), az Elysium (1986 magyar-NSZK), az Ámbár tanár úr (1998), az Európa expressz (1998), a Rendőrsztori (2000), Üvegtigris (2000), az Üvegfal (2004), az Üvegtigris II. (2005), a Budakeszi srácok (2006) és az Eszter hagyatéka (2008) című alkotásokban.

Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.

Sikeres rendezései közé tartozik Levin: Veronica szobája, Rolland: A szerelem és halál játéka, Sarkadi: Oszlopos Simeon, Schisgal: Szerelem, óh, Kilty: Kedves hazug, Hamilton: Gázláng, Feydeau: Bolha a fülbe, Thuróczy: Finálé, Williams: Macska a forró bádogtetőn, Brandon-Aldobolyi-Nagy-Szenes: Charley nénje, Sarkadi: Oszlopos Simeon, Thuróczy: Kerített város, Lajtai-Békeffi: A régi nyár.

Verseskötetei Égi fény és Emlékszilánkok címmel jelentek meg.