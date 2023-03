Exkluzív interjú: Így érzi magát kiesése után a Sztárban Sztár versenyzője - Videó

Vasárnap este lezajlott a Sztárban Sztár hatodik elődöntője, így egy újabb tehetségnek kellett elbúcsúznia az ország házibulijától. Az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja, Sipos Tomi volt az, aki a nézők szavazati alapján nem folytathatta tovább a versenyt. A késő estig tartó show után másnap a Mindmegette studiójában vendégeskedett Tomi, ahol még egy tartalmas, tojással és medvehagymával megbolondított reggelit is elfogyaszthatott, miközben elmesélte, milyen is volt a mögötte álló pár hét.

Sipos Tomi búcsúzott a Sztárban Sztárból (Fotó: Szabolcs László)

- Meg kell mondjam, hogy hoztam a Mirigy-átlagot, hiszen azt hiszem a testvérem, Sipos Peti és Varga Győző is a hatodik adásig menetelt - mondta nevetve a Borsnak az előadó, akinek a legnagyobb kihívást a második adásban Ciara megformálása jelentette.

Ez nem is meglepő, hiszen Tomi nem hallott még a dögös énekesnőről, amikor kiosztották neki a feladatot, ráadásul igen komoly táncmozdulatokat is be kellett mutatnia, ami éneklés közben cseppet sem volt egyszerű.

Vágyott volna egy lírai dalra

Tomi maximum azt sajnálja, hogy szinte mindig szórakoztató, pörgős dalokkal kellett lenyűgöznie a zsűrit és a nézőket, amik ugyan közel állnak hozzá, ő mégis szerette volna, ha egy zongora mellett meg tudja mutatni a lírai oldalát is.

- Egy Zorán-dalnak, például a Kell ott fenn egy országnak vagy az Apám hittének nagyon örültem volna, de természetesen így is remek átalakulásokat mutathattam be, szóval egyáltalán nem vagyok csalódott vagy letört - újságolta el Tomi, miközben sült a finom reggeli.

Berry White-ként nagyot alakított, maximum pontot kapott (Fotó: Szabolcs László / Ripost)

Szerinte is van esély egy női győztesre

Idén talán minden eddiginél nagyobb esély van arra, hogy egy női versenyző nyerje meg a Sztárban Sztárt, a történelem során először. Bár Tomi nem akart nagy tippelésekbe bocsátkozni, abban ő is egyetért, hogy mindhárom még versenyben lévő énekesnő nagyon erős.

- Egyértelmű, hogy Barbara és Petra is nagyon erősek, és Oláh Ibolya, akivel az utolsó élő adásomban párbajoztam egy jót, szintén bravúros átalakulásokra képes. Nagy jóslatokba nem szeretnék bocsátkozni, és persze a fiúk is nagyon jók, de valóban van rá esély, hogy idén egy női versenyző nyerjen - prognosztizálta az énekes, akinél most a családé és a pihenésé lesz a főszerep.