Újabb botrány a láthatáron? Az Irigy Hónaljmirigy sztárja szétcincálta a magyar tehetségkutatókat, Oláh Ibolyáról is megvan a véleménye

Sipos Péter a Szembe Sorel Podcast vendége volt, ahol mások mellett kendőzetlen őszinteséggel beszélt a különféle tehetségkutatókról, ahol szerinte már régóta nem a tehetség számít, hanem sokkal inkább az, hogy kiemeljenek egy-egy megbotránkoztató karaktert. Ami azért is szomorú, mert ennek ellenére igenis vannak olyanok, akik megérdemelnék, hogy felfedezzék őket.

Az énekes nem rejtette véka alá a véleményét Fotó: YouTube

Hát tudjuk, hogy működik ez. Kamu az egész, full kamu. És nem azok nyerik meg a tehetségkutatókat, akinek meg kellene nyerni, hanem aki most már érdekes. Elmentek a műsorok egy valóságshow-irányba, és már rég nem az éneklésről szólnak, hanem hogy ki az, aki érdekes, és ki az, akiben látnak fantáziát. Esetleg, hogy tovább ki lehet szipolyozni, lehet belőle még úgymond pénzt csinálni, a tévénél foglalkoztatni. Hát nézd meg, hogy kik vezetnek műsorokat manapság

– mondta az énekes.

Sipos ezek után arra is kitért, hogy szerinte Magyarország egyik legnagyobb hangja, aki tehetségkutatóból került ki, az Oláh Ibolya. Az énekes szerint az egykori Megasztár versenyző nagyon megérdemli a sikert, ugyanakkor éveket elfecsérelt.

„Nála tehetségesebb csajt én keveset láttam, elképesztően jó hangja van. Azt gondolom, hogy ő nagyon sok évet elfecsérelt. Amikor ő ott volt a csúcson, és ha megragadja a sikert, akkor nagyon nagy karriert futhatott volna be, de nem élt a lehetőségekkel annyira. Most újra visszajött egy kicsit persze, de sok évig nem is hallottunk róla, hogy mivel foglalkozik”

– magyarázta az Irigy Hónaljmirigy sztárja a műsorban.