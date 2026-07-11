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Puskás-Dallos Peti odatette magát: így hódította meg újra feleségét a gyerekük születése után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Puskás-Dallos Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 13:00
Puskás-Dallos Péterkapcsolatházasság
Abban feltehetően mindenki egyetért, hogy egy párkapcsolat vagy egy házasság egyik csúcspontja az a pillanat, amikor a szerelem gyümölcse megérkezik a családba. De mi van a szinte minden esetben beköszönő gyermekvállalás utáni monotonitással? Többek között erre a kérdésre kereste a választ szakértő vendégével Puskás-Dallos Bogi. Az is kiderült, hogy Puskás-Dallos Peti ösztönösen érzett rá a megoldásra.
Bors
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Nem árulunk zsákbamacskát, így jó előre megsúgjuk, hogy az énekesnő-influenszer és Kalász Cintia pszichológus elő is rukkoltak a megfejtéssel. Sőt, Puskás-Dallos Bogi egy személyes történeten keresztül demonstrálta is, hogy milyen ereje lehet egy párkapcsolatban annak, ha a férfi felismeri párján a szülés utáni monotonitás vagy az elhidegülés jeleit. Ez Puskás-Dallos Petinek is sikerült. 

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti elől járnak a jó példával.
Bogi kifecsegte, hogy Puskás-Dallos Peti mit tett, hogy felszítsa tüzet (Fotó: YouTube) 

Puskás-Dallos Bogi: „A kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást...”

Ismerős számomra a helyzet, amikor friss szülő az ember.” 

Természetesen megtapasztaltam azt az elképesztő nagy változást a párkapcsolatomban, amikor megérkezik egy gyermek a kialakított rendszerbe. 

„A kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást...” – nyitotta ki Pandora szelencéjét a #VeledLelkizünk vlog legfrissebb epizódjában Puskás-Dallos Bogi. A szakember ezután hosszasan és érthetően beszélt a kínálkozó megoldáslehetőségekről, így érdemes egyben megtekinteni a videót. Mi most inkább azt a privát történetet emelnénk ki, amit Bogi a kamerák előtt mesélt el. Egyúttal felhívjuk férfi olvasóink figyelmét arra a megoldásra, amire Puskás-Dallos Peti jutott.

Puskás-Dallos Peti romantikus randit szervezett a feleségének.
Puskás-Dallos Petiből igazi mintaférj vált (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Puskás-Dallos Peti romantikus gesztusa

A megoldás kulcsa nem kizárólag a nő, az anya kezében van. „Óriási dolog volt a Peti részéről az, hogy egy este elém állt és közölte, hogy leszervezte a randiesténket. Áthívta a szüleit, hogy ők altassák el Ábelt. Mi pedig elmentünk vacsorázni, majd színházba” – mesélte el Kalász Cintiának és a nézőknek tanulságos történetét Bogi, majd hozzátette, ő egy picit valóban rátolná a férfiakra annak a felelősségét, hogy kimozdítsák párjukat a szülés után jelentkező állapotból és újra elkezdjék benne meglátni a nőt is, ne csak az anyát. 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu