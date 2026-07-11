Puskás-Dallos Peti odatette magát: így hódította meg újra feleségét a gyerekük születése után

Nem árulunk zsákbamacskát, így jó előre megsúgjuk, hogy az énekesnő-influenszer és Kalász Cintia pszichológus elő is rukkoltak a megfejtéssel. Sőt, Puskás-Dallos Bogi egy személyes történeten keresztül demonstrálta is, hogy milyen ereje lehet egy párkapcsolatban annak, ha a férfi felismeri párján a szülés utáni monotonitás vagy az elhidegülés jeleit. Ez Puskás-Dallos Petinek is sikerült.
„Ismerős számomra a helyzet, amikor friss szülő az ember.”
Természetesen megtapasztaltam azt az elképesztő nagy változást a párkapcsolatomban, amikor megérkezik egy gyermek a kialakított rendszerbe.
„A kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást...” – nyitotta ki Pandora szelencéjét a #VeledLelkizünk vlog legfrissebb epizódjában Puskás-Dallos Bogi. A szakember ezután hosszasan és érthetően beszélt a kínálkozó megoldáslehetőségekről, így érdemes egyben megtekinteni a videót. Mi most inkább azt a privát történetet emelnénk ki, amit Bogi a kamerák előtt mesélt el. Egyúttal felhívjuk férfi olvasóink figyelmét arra a megoldásra, amire Puskás-Dallos Peti jutott.
A megoldás kulcsa nem kizárólag a nő, az anya kezében van. „Óriási dolog volt a Peti részéről az, hogy egy este elém állt és közölte, hogy leszervezte a randiesténket. Áthívta a szüleit, hogy ők altassák el Ábelt. Mi pedig elmentünk vacsorázni, majd színházba” – mesélte el Kalász Cintiának és a nézőknek tanulságos történetét Bogi, majd hozzátette, ő egy picit valóban rátolná a férfiakra annak a felelősségét, hogy kimozdítsák párjukat a szülés után jelentkező állapotból és újra elkezdjék benne meglátni a nőt is, ne csak az anyát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.