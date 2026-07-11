Puskás-Dallos Peti odatette magát: így hódította meg újra feleségét a gyerekük születése után

Nem árulunk zsákbamacskát, így jó előre megsúgjuk, hogy az énekesnő-influenszer és Kalász Cintia pszichológus elő is rukkoltak a megfejtéssel. Sőt, Puskás-Dallos Bogi egy személyes történeten keresztül demonstrálta is, hogy milyen ereje lehet egy párkapcsolatban annak, ha a férfi felismeri párján a szülés utáni monotonitás vagy az elhidegülés jeleit. Ez Puskás-Dallos Petinek is sikerült.

Bogi kifecsegte, hogy Puskás-Dallos Peti mit tett, hogy felszítsa tüzet (Fotó: YouTube)

Puskás-Dallos Bogi: „A kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást...”

„Ismerős számomra a helyzet, amikor friss szülő az ember.”

Természetesen megtapasztaltam azt az elképesztő nagy változást a párkapcsolatomban, amikor megérkezik egy gyermek a kialakított rendszerbe.

„A kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást...” – nyitotta ki Pandora szelencéjét a #VeledLelkizünk vlog legfrissebb epizódjában Puskás-Dallos Bogi. A szakember ezután hosszasan és érthetően beszélt a kínálkozó megoldáslehetőségekről, így érdemes egyben megtekinteni a videót. Mi most inkább azt a privát történetet emelnénk ki, amit Bogi a kamerák előtt mesélt el. Egyúttal felhívjuk férfi olvasóink figyelmét arra a megoldásra, amire Puskás-Dallos Peti jutott.

Puskás-Dallos Petiből igazi mintaférj vált (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Puskás-Dallos Peti romantikus gesztusa

A megoldás kulcsa nem kizárólag a nő, az anya kezében van. „Óriási dolog volt a Peti részéről az, hogy egy este elém állt és közölte, hogy leszervezte a randiesténket. Áthívta a szüleit, hogy ők altassák el Ábelt. Mi pedig elmentünk vacsorázni, majd színházba” – mesélte el Kalász Cintiának és a nézőknek tanulságos történetét Bogi, majd hozzátette, ő egy picit valóban rátolná a férfiakra annak a felelősségét, hogy kimozdítsák párjukat a szülés után jelentkező állapotból és újra elkezdjék benne meglátni a nőt is, ne csak az anyát.