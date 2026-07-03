„Rendkívül magányos érzés volt” – Kamerák előtt mondta ki a fájdalmas igazságot Pély Barna, erre senki sem számított!

Az internet pörgős, hadaró stílusáról ismert videósa, Bazu, aki az utcán szólít le hírességeket és vagyonos embereket, újabb nagyágyút kapott mikrofonvégre. A fiatal tartalomgyártó korábban már Manuellel, Rácz Jenővel és Azahriah menedzserével is készített interjút, ezúttal pedig Pély Barna énekesbe botlott bele az utcán. Az énekes nem zárkózott el a hirtelen jött kérdések elől, sőt, meglepő őszinteséggel mesélt a pályájáról, a sikerekről és a csúcson megélt mélypontokról is, felidézve olyan legendás slágereket, mint a Hófehér Jaguár, a Keserű méz vagy a Végső vallomás.

A Pély Barna dalok örökké velünk élnek, de a karrierje tartogatott nehezebb időszakokat is (Fotó: Bors)

Pély Barna 30 éve van már a pályán

A zenész nyíltan vállalja a múltját, hiszen kerek három évtizede van jelen a hazai zeneipar fősodrában, és semmit sem bánt meg az úton.

Nyugodtan mondjuk ki, 30 éve csinálom. Az élet mindenképpen megéri. Azokat a hibákat, amiket elkövetsz, azt azért követed el, hogy éppen olyan legyél, amilyen vagy, semmit nem bántam meg, az áldozatokat sem

– jelentette ki határozottan Barna, aki már kisfiúként is pontosan tudta, mi szeretne lenni. Felidézte, hogy alig tízéves volt, amikor megkérdezték tőle a családban, mi akar lenni, ő pedig rávágta, hogy popénekes, és láss csodát, az lett.

Nehezen élte meg a mélyrepülést

Számára a siker sosem a hatalmas vagyonról szólt, sokkal inkább a közönség legkisebb visszajelzéséről és a zene tiszta öröméről: „Ha már egy pár forintot kerestem a zenéléssel, már akkor sikeresnek éreztem magam, ha valaki meghallgatta kétszer, akkor azt éreztem, hogy boldog vagyok” – nosztalgiázott az énekes. A slágerlisták teteje azonban komoly tanulsággal szolgált a bukásról és a mulandóságról:

Amikor sokáig vagy a slágerlista tetején, akkor azt érzed, hogy na most akkor végre megcsináltam és akkor most itt fogok maradni. Ez nem ilyen egyszerű, valami újrakezdés mindig benne van a buliban

– magyarázta, majd hozzátette: „Sokszor voltam a slágerlisták tetején, de ez régen volt...”

200.000 ember előtt lépett fel a zenekarával

A mini-interjú legmegrázóbb pillanata mégis az volt, amikor a United frontembere élete legnagyobb koncertjét idézte fel, ahol egy hatalmas külföldi zenekar előtt, mintegy kétszázezer ember előtt állhatott színpadra. Bár ez a legtöbb zenész számára a abszolút szakmai csúcsot jelentené, ő egészen másképp élte meg: „Bármilyen hihetetlen, rendkívül magányos érzés volt, minél távolabb vannak tőled az emberek, annál kevésbé van meg velük a kapcsolat” – vallotta be őszintén Barna, akiért a kommentszekcióban valósággal megvesztek az emberek. Képtelenségnek tartották, hogy Bazu nem ismerte fel azt az énekest, aki olyan sokuknak határozta meg a fiatalkorát.