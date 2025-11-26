„Újjászülettem” – 50 évesen lett újra teljes Pély Barna élete

Pély Barna neve több mint két évtizede összeforrt a hazai könnyűzenével: zenész, dalszerző, egykori tehetségkutatós zsűri – és mostanra valami sokkal több is. Ötvenévesen olyan korszakba érkezett, amelyet ő maga is újjászületésként ír le. Nemcsak egy jubileumot ünnepel, hanem egy teljesen új életet is. Kislánya, Abigél születésével minden megváltozott. Apaként pedig fontosnak tartja, hogy minden teendőből kivegye a részét és minél több időt töltsön gyermekével.

Pély Barna párja mellett találta meg a boldogságot, szerelmük gyümölcse pedig néhány hónappal ezelőtt született meg (Fotó: Horváth Miklós)

Pély Barna újjászületett

Minden ember életében nagy változást hoz egy gyermek születése. Pély Barna esetében sincs ez másképp, egészen más emberként tekint magára, mióta gyermeke megszületett.

„Ez egy csodálatos új korszak, mondhatnám újjászületés az életemben Abigélnek köszönhetően. Mi közösen vállaltunk gyereket, ezért minden teendőből kiveszem a részem, és nagyon élvezem” – mesélte az énekes.

Pély Barna gyereke által különleges képességeket fedezett fel magában (Fotó: Horváth Miklós)

Ráadásul nem akármilyen képességekre is szert tett.

Évi szerint az altatást olyan professzionális szintre fejlesztettem, hogy komolyabban kellene ezzel foglalkoznom

– tette hozzá nevetve. Az apaságot nagyon pozitívan éli meg, igazi boldogságot jelent neki.

„Szerintem ez olyan érzés, amit mindenkinek meg kellene tapasztalni, aki vágyik rá” – tette hozzá büszkén Barna.

Nagyszabású ünneplésre készül a népszerű énekes (Fotó: Horváth Miklós)

Az énekes elmesélte, hogy a felelősség súlyát még ízlelgeti. Az ötvenedik születésnap pedig különös fényt vet minderre. A legtöbb ember ilyenkor visszatekint, átgondolja az elmúlt éveket. Barna esetében sincs ez másképp, de közben a jövő is fontos szerepet tölt be, ugyanis tele van tervekkel. Családjában tökéletes az összhang, de szakmai vágyai még továbbra is vannak az énekesnek.

A család az első!

Pély Barna továbbra sem szeretne lassítani. Bár a családja a legfontosabb, szakmai életében mindig keresi az újabb lehetőségeket.

Úgy érzem, emberileg révbe értem, de művészként még mindig vannak kihívások. Az első helyen Abigél nevelése lesz mindig, és hogy ápoljam a kapcsolatomat a feleségemmel, Évivel, de emellett az új Pély Barna Show-val egy új komplexebb előadói útra léptem, amit szeretnék kiteljesíteni a következő 5-10 évben

– mesélte a művész.