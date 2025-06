/„Nagyon megviselt” – hazaköltözik a TV2 gyönyörű sztárja, miután szívszorító vallomást tett a babáról

Már egy ideje próbálkozunk, de egyelőre nem sikerült teherbe esnem. Ettől függetlenül nagyon is tervben van, és ha úgy dönt, hogy jönni szeretne, mi teljesen nyitott szívvel várjuk. Az elmúlt időszak ingázása, majd a költözés rengeteg energiát emésztett fel, sok stresszel járt, ezért most abban bízunk, hogy ha végre letelepszünk Magyarországon, és megérkezik a nyugalom, akkor eljön a kisbabánk ideje is.