Végre fény derült a titokra! Megszólalt Papp Gabi, a Next Top Model Hungary versenyzője a sokkoló átalakulásáról

Papp Gabi sokak számára ismerős lehet a Next Top Model Hungary műsorából. Az emlékezetes arcú modellnek az utóbbi időben sorra érkeztek az üzenetek és a kommentek. Sokan az aggodalmukat fejezték ki, mások gyanakodva kérdezgették, vajon mi történt vele a műsor óta eltelt két évben, de főkén azt, hogy miért tűnik „teljesen másnak”.
A találgatások különösen Gabi száját ás arcát vették célba, egyes kommentelők pedig már komoly beavatkozásokat is beleláttak a változásba. Az NTMH sztárja azonban úgy döntött, hogy nem hagyja tovább burjánzani a pletykákat, és egy TikTok-videóban reagált az aggodalmakra.
„Na, ha már ennyire rá vagyunk kattanva, hogy mi van velem” – kezdte ironikusan a reakció videót, majd elmondta, hogy nem csak nyilvánosan, hanem privát üzenetben is rengetegen kérdezték, hogy mi történt vele a műsor után. Gabi szerint eljött az idő, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A válasz pedig egyértelmű volt.
Nem történt semmi a számmal, nem volt semmilyen beavatkozás
– hangsúlyozta a Next Top Model Hungary negyedik helyezettje, aki bár elismerte, hogy az NTMH óta valóban sok minden megváltozott az életben, az arca ugyanaz maradt.
A különbséget szerinte a más fények, a más kameraállások, a más szögek, valamint a közösségi médiában megszokott torzítások okozták. A videó egyik legerősebb része az volt, amikor Gabi kissé csípősen reagált az online „szakértőkre”.
Imádom, hogy itt mindenki egyszerre orvos, meg nyomozó
– mondta, majd hozzátette: „Ez csak TikTok. Az én szám csak egy száj. Ez pedig az internet” – mondta Gabi, akinek a mondataiban érezhető volt az irónia és a fáradtság. A modell végül megköszönte az aggódást – még ha sokszor túlzásba is estek.
