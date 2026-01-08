Végre fény derült a titokra! Megszólalt Papp Gabi, a Next Top Model Hungary versenyzője a sokkoló átalakulásáról

Papp Gabi sokak számára ismerős lehet a Next Top Model Hungary műsorából. Az emlékezetes arcú modellnek az utóbbi időben sorra érkeztek az üzenetek és a kommentek. Sokan az aggodalmukat fejezték ki, mások gyanakodva kérdezgették, vajon mi történt vele a műsor óta eltelt két évben, de főkén azt, hogy miért tűnik „teljesen másnak”.

NTMH Papp Gabi az utóbbi időben nagyon nagy változáson ment keresztül (Fotó: Szabolcs László)

Papp Gabi elárulta, hogy mi áll a megváltozott külsője mögött

A találgatások különösen Gabi száját ás arcát vették célba, egyes kommentelők pedig már komoly beavatkozásokat is beleláttak a változásba. Az NTMH sztárja azonban úgy döntött, hogy nem hagyja tovább burjánzani a pletykákat, és egy TikTok-videóban reagált az aggodalmakra.

„Na, ha már ennyire rá vagyunk kattanva, hogy mi van velem” – kezdte ironikusan a reakció videót, majd elmondta, hogy nem csak nyilvánosan, hanem privát üzenetben is rengetegen kérdezték, hogy mi történt vele a műsor után. Gabi szerint eljött az idő, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A válasz pedig egyértelmű volt.

Nem történt semmi a számmal, nem volt semmilyen beavatkozás

– hangsúlyozta a Next Top Model Hungary negyedik helyezettje, aki bár elismerte, hogy az NTMH óta valóban sok minden megváltozott az életben, az arca ugyanaz maradt.

„Mindenki egyszerre orvos, meg nyomozó”

A különbséget szerinte a más fények, a más kameraállások, a más szögek, valamint a közösségi médiában megszokott torzítások okozták. A videó egyik legerősebb része az volt, amikor Gabi kissé csípősen reagált az online „szakértőkre”.

Imádom, hogy itt mindenki egyszerre orvos, meg nyomozó

– mondta, majd hozzátette: „Ez csak TikTok. Az én szám csak egy száj. Ez pedig az internet” – mondta Gabi, akinek a mondataiban érezhető volt az irónia és a fáradtság. A modell végül megköszönte az aggódást – még ha sokszor túlzásba is estek.