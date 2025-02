Titokban férjhez ment a Next Top Model Hungary sztárja

A Next Top Model Hungary Papp Gabiját egyedülálló édesanyaként ismerhettük meg a műsorban, most azonban boldogabb, mint valaha. Gabi karrierje szinte szárnyal Angliában és Magyarországon is, ami miatt a modell hazánkban is egyre többet tartózkodik. Sőt, még a szerelem is rátalált itthon, akivel a napokban oltár elé is álltak. A modell követőit teljesen ledöbbentette a bejelentés.

A Next Top Model Hungary 2024-es évadának sztárja a napokban férjhez ment (Fotó: Szabolcs László)

A Next Top Model Hungary versenyzője ugyan modellmunkáiról szexibbnél szexibb képeket oszt meg, aminek a férfi követői különösen örülnek, de a szíve már foglalt. Gabira tavaly, a műsor után ugyan visszament Angliába, de fotózások miatt gyakran hazautazik, így talált rá a szerelem is. A TV2 sztárjának civil kedveséről, Lajosról eddig azonban nem sokat lehetett tudni és fotókon is csak néhány alkalommal volt látható. Így persze különösen váratlanul érte Gabi követőit, amikor novemberben megosztotta, hogy párja feltette neki a nagy kérdést, amire természetesen igent is mondott. Sőt, az újabb igennel sem vártak túl sokat, már össze is házasodtak.

Papp Gabi modellként és a magánéletben is megtalálta helyét (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary sztárja csodás menyasszony volt

Papp Gabi Instagram-oldalán osztotta meg, hogy a napokban férjhez ment. A modell videójában látható, hogy nem csak gyönyörű volt a menyasszonyi ruhájában, de szinte ragyog a boldogságtól. Az is kiderült, hogy mindössze egy polgári szertartást tartottak, amire szűk körben került sor, ahol Gabi kislányán kívül csak négyen vettek részt, feltehetően a friss házasok tanúi és a párjaik. Persze lehet, hogy a titkos menyegző után egy nagyobb lagzira is sor kerül majd a közeljövőben.