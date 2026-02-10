Sokkoló: A Nagy Ő sztárját egy elítéltért hagyták el

Szabó Melinda története olyan, mintha egy film forgatókönyvéből lépett volna ki: fájdalom, menekülés, szerelem, árulás, túlélés és végül felemelkedés. A Nagy Ő vadonatúj évadának egyik legizgalmasabb szereplője nem csupán Stohl András szívéért szállt ringbe, hanem egy olyan életút áll mögötte, amely ritka őszinteséggel mutatja meg, hogyan lehet a legmélyebb poklokból is visszatérni. Melinda ma életmód- és párkapcsolati tanácsadóként dolgozik, de odáig vezető út tele volt olyan fordulatokkal, amelyeket kevesen bírnának ki ép lélekkel.
„Tizenöt éves koromban már ott tartottunk, hogy a szüleim legszívesebben elzavartak volna otthonról. Egy nem szeretett, hülyegyereknek éreztem magam a saját családomban, pedig egy nagyon gazdag, jól szituált közegből származom” – kezdte Melinda. A menekülés egy fiúval kezdődött, akit 15 évesen ismert meg. Hat és fél évig voltak együtt, Melinda többet élt nála, mint a saját otthonában. A kapcsolat azonban végül nem a szeretet hiányán, hanem a társadalmi különbségeken tört meg: Melinda „csak” egy varrónő volt, míg a fiú építésztechnikusként egészen más jövőt képzelt el magának. A családja mindent megtett azért, hogy szétválassza őket – és sikerrel.
Ezután következett az a döntés, amely egy egész életre meghatározta Melinda sorsát. Egy férfit mindössze háromszor látott bulikban, aki éppen a francia idegenlégióba készült, miután tönkrement egy hároméves kapcsolata.
Egy dolgot leszögeztem: én nem várok senkire újra hat évet. Az első jöttmenthez hozzá fogok menni
– mondta ki akkor. A férfi három találkozás után megkérte a kezét, Melinda pedig igent mondott. Öt nap alatt megszervezték az esküvőt, 1998-ban, 47 vendéggel házasodtak össze.
Melinda apja asztalos vállalkozó volt, a vejét is felvette dolgozni. Egy évvel később Melinda közölte a férjével, hogy gyermeket szeretne: „Ő nem akart, én viszont azt mondtam: győzzön a jobbik. Végül terhes lettem”– árulta el. A baba koraszülöttként jött a világra. Amikor később Melinda az apjától fizetésemelést kért a férjének a családi kiadások miatt, hidegzuhanyként érte a válasz.
Apám egyszerűen kirúgta. Azt mondta, boldoguljunk úgy az életben, ahogy szeretnénk.
A férj ekkor jelentkezett börtönőrnek – régi álma volt –, és ott is ragadt tizennyolc évre. Közben a rendőrségnél, a TEK-es csoportnál is szolgált, végigjárta a ranglétrát. Melinda eközben Jehova Tanúja lett, és úgy tűnt, a két világ még megfér egymás mellett. Megszületett a második gyermekük is – akit a férj szintén nem akart –, ő is koraszülött lett.
„Évente, mint feleség, mindig bementem börtönlátogatásra. Érdekelt ez a világ, szerettem volna segíteni, megváltoztatni a rabokat. De láttam, hogy ez egy rideg közeg, ami nincs jó hatással a férjemre” – meséli Melinda. A férfi lefogyott, bezárkózott, kiégett. Később derült ki az igazság: beleszeretett egy női rabba, aki drogcsempészet miatt ült. „Sajnálatból indult az egész. Négy évig tartott a kapcsolatuk. Teljesen megőrült: egyszerre akart megfelelni a családjának és a benti szerelmének. Depressziós lett, teljesen leépült.” Ha kellett, a kamerákat is kiiktatta, hogy beteljesedjen a tiltott szerelem.
Egy nap Melinda levelet kapott a férjétől, amelyben elbúcsúzott tőle.
Felment a Mecsekbe, hogy felakassza magát, de leszakadt a kötél. Nem sikerült az öngyilkosság
– vallotta be. Ezután mindössze három nap alatt elváltak. Melinda egyedül maradt két gyermekkel.
A történet itt még korántsem ért véget – a folytatás Szabó Melinda jelenleg íródó önéletrajzában kap majd teljes képet –, de egy dolog biztos: ezek az évek kovácsolták azzá az erős nővé, aki ma. Húsz éven át dolgozott két munkahelyen párhuzamosan, hogy felnevelje a gyermekeit: „Ahol a leggyengébb vagy, ott leszel a legerősebb” – ez lett az életfilozófiája. Harmincöt év kellett ahhoz, hogy rájöjjön: ő egy szerethető, stabil, értékes ember.
Talán nem véletlen, hogy most éppen Stohl Andrásért indult el A Nagy Ő-ben – egy férfiért, aki szintén megjárta a börtönt, igaz, a másik oldalon. Két sors, két bukás, két újrakezdés. Melinda története arra tanít, hogy a múlt nem béklyó, hanem tapasztalat. És ha valaki valóban tudja, milyen a pokolból visszajönni, az ő...
