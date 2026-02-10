Sokkoló: A Nagy Ő sztárját egy elítéltért hagyták el

Szabó Melinda története olyan, mintha egy film forgatókönyvéből lépett volna ki: fájdalom, menekülés, szerelem, árulás, túlélés és végül felemelkedés. A Nagy Ő vadonatúj évadának egyik legizgalmasabb szereplője nem csupán Stohl András szívéért szállt ringbe, hanem egy olyan életút áll mögötte, amely ritka őszinteséggel mutatja meg, hogyan lehet a legmélyebb poklokból is visszatérni. Melinda ma életmód- és párkapcsolati tanácsadóként dolgozik, de odáig vezető út tele volt olyan fordulatokkal, amelyeket kevesen bírnának ki ép lélekkel.

A Nagy Ő szereplője elképesztő élettörténetet mondhat magáénak (Fotó: TV2)

Nagy Ő Melinda családja részéről semmilyen támogatást nem kapott

„Tizenöt éves koromban már ott tartottunk, hogy a szüleim legszívesebben elzavartak volna otthonról. Egy nem szeretett, hülyegyereknek éreztem magam a saját családomban, pedig egy nagyon gazdag, jól szituált közegből származom” – kezdte Melinda. A menekülés egy fiúval kezdődött, akit 15 évesen ismert meg. Hat és fél évig voltak együtt, Melinda többet élt nála, mint a saját otthonában. A kapcsolat azonban végül nem a szeretet hiányán, hanem a társadalmi különbségeken tört meg: Melinda „csak” egy varrónő volt, míg a fiú építésztechnikusként egészen más jövőt képzelt el magának. A családja mindent megtett azért, hogy szétválassza őket – és sikerrel.

Ezután ismerte meg a volt férjét, aki később elképesztő dolgot tett

Ezután következett az a döntés, amely egy egész életre meghatározta Melinda sorsát. Egy férfit mindössze háromszor látott bulikban, aki éppen a francia idegenlégióba készült, miután tönkrement egy hároméves kapcsolata.

Egy dolgot leszögeztem: én nem várok senkire újra hat évet. Az első jöttmenthez hozzá fogok menni

– mondta ki akkor. A férfi három találkozás után megkérte a kezét, Melinda pedig igent mondott. Öt nap alatt megszervezték az esküvőt, 1998-ban, 47 vendéggel házasodtak össze.

Édesapja kirúgta az akkori szerelmét

Melinda apja asztalos vállalkozó volt, a vejét is felvette dolgozni. Egy évvel később Melinda közölte a férjével, hogy gyermeket szeretne: „Ő nem akart, én viszont azt mondtam: győzzön a jobbik. Végül terhes lettem”– árulta el. A baba koraszülöttként jött a világra. Amikor később Melinda az apjától fizetésemelést kért a férjének a családi kiadások miatt, hidegzuhanyként érte a válasz.

Apám egyszerűen kirúgta. Azt mondta, boldoguljunk úgy az életben, ahogy szeretnénk.

A férj ekkor jelentkezett börtönőrnek – régi álma volt –, és ott is ragadt tizennyolc évre. Közben a rendőrségnél, a TEK-es csoportnál is szolgált, végigjárta a ranglétrát. Melinda eközben Jehova Tanúja lett, és úgy tűnt, a két világ még megfér egymás mellett. Megszületett a második gyermekük is – akit a férj szintén nem akart –, ő is koraszülött lett.