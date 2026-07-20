A fiatal vizeletében buborékok jelentek meg: az orvosok azt mondták, ne aggódjon... most transzplantációs várólistán van

Látszólag fitt fiatalemberként Callum Renton eleinte azt feltételezte, hogy a váratlanul lüktető hátfájást izomhúzódás okozza.

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„Abban az időben egy bankban dolgoztam, és a nap nagy részét az íróasztalomnál ülve töltöttem” – mondja a 25 éves Callum, egy kisegítő munkatárs a skóciai Fife-ből. „Szóval azt hittem, meghúztam egy izmot.”

Azt feltételezte, hogy a fájdalom idővel enyhülni fog, ehelyett a derekán érzett lüktetés az elkövetkező hetekben egyre rosszabb lett – és hamarosan egy másik probléma is csatlakozott hozzá: egy húgyúti fertőzés.

„Folyamatosan mosdóba kellett mennem, a vizeletemben buborékok voltak, és csípett” – mondja. „Állandóan fáradtnak éreztem magam – soha életemben nem volt még ilyen.”

Callum ezután rákeresett a tüneteire a Google-ben. „Felmerült a »vese« szó, ezért időpontot foglaltam a háziorvoshoz, és megkérdeztem, hogy lehet-e azzal baj” – emlékszik vissza. „De az orvos válasza az volt: »Nem, a húszas éveid elején jársz – túl fiatal vagy hozzá.« És hazaküldött antibiotikummal a húgyúti fertőzésre.”

Tíz hónapba telt, mire ide-oda járt a háziorvosához – és több antibiotikum-kúrát is átélt az ismételt húgyúti fertőzések miatt –, mire pontos diagnózist kapott. Callumnak valóban a veséivel volt gond. Sőt, olyan súlyos probléma volt, hogy most, öt évvel később, hetente háromszor dialízisre szorul, és transzplantációs várólistán van.

Callum tankönyvi tüneteket tapasztalt, ahogy egymás után érte a húgyúti fertőzés.

„Végül tíz hónapnyi súlyos hátfájás, ismétlődő húgyúti fertőzések, fájdalmas vizelés és állandó fáradtság után visszamentem a háziorvosomhoz, és könyörögtem, hogy utaljon be egy vesespecialistához” – mondja. „Addigra már ténylegesen meghíztam, mert nem volt energiám aktívnak lenni.”

Hét hónapot várt a kórház veseosztályára történő beutalóra, ahol egy vizsgálat kimutatta veseműködési zavarát.

„Ez tíz hónapnyi fájdalom és húgyúti fertőzés után történt” – mondja. „De aztán felkerültem egy újabb várólistára egy vesebiopsziára, hogy kiderüljön, mennyire súlyosak a dolgok. Vérnyomáscsökkentő tablettákat kezdtek szedni, és azt mondták, hogy vesebiopsziára van szükségem, hogy kiderítsék, mi okozza a veséim károsodását.”