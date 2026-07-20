A fiatal vizeletében buborékok jelentek meg: az orvosok azt mondták, ne aggódjon... most transzplantációs várólistán van

Látszólag fitt fiatalemberként Callum Renton eleinte azt feltételezte, hogy a váratlanul lüktető hátfájást izomhúzódás okozza.
„Abban az időben egy bankban dolgoztam, és a nap nagy részét az íróasztalomnál ülve töltöttem” – mondja a 25 éves Callum, egy kisegítő munkatárs a skóciai Fife-ből. „Szóval azt hittem, meghúztam egy izmot.”
Azt feltételezte, hogy a fájdalom idővel enyhülni fog, ehelyett a derekán érzett lüktetés az elkövetkező hetekben egyre rosszabb lett – és hamarosan egy másik probléma is csatlakozott hozzá: egy húgyúti fertőzés.
„Folyamatosan mosdóba kellett mennem, a vizeletemben buborékok voltak, és csípett” – mondja. „Állandóan fáradtnak éreztem magam – soha életemben nem volt még ilyen.”
Callum ezután rákeresett a tüneteire a Google-ben. „Felmerült a »vese« szó, ezért időpontot foglaltam a háziorvoshoz, és megkérdeztem, hogy lehet-e azzal baj” – emlékszik vissza. „De az orvos válasza az volt: »Nem, a húszas éveid elején jársz – túl fiatal vagy hozzá.« És hazaküldött antibiotikummal a húgyúti fertőzésre.”
Tíz hónapba telt, mire ide-oda járt a háziorvosához – és több antibiotikum-kúrát is átélt az ismételt húgyúti fertőzések miatt –, mire pontos diagnózist kapott. Callumnak valóban a veséivel volt gond. Sőt, olyan súlyos probléma volt, hogy most, öt évvel később, hetente háromszor dialízisre szorul, és transzplantációs várólistán van.
Callum tankönyvi tüneteket tapasztalt, ahogy egymás után érte a húgyúti fertőzés.
„Végül tíz hónapnyi súlyos hátfájás, ismétlődő húgyúti fertőzések, fájdalmas vizelés és állandó fáradtság után visszamentem a háziorvosomhoz, és könyörögtem, hogy utaljon be egy vesespecialistához” – mondja. „Addigra már ténylegesen meghíztam, mert nem volt energiám aktívnak lenni.”
Hét hónapot várt a kórház veseosztályára történő beutalóra, ahol egy vizsgálat kimutatta veseműködési zavarát.
„Ez tíz hónapnyi fájdalom és húgyúti fertőzés után történt” – mondja. „De aztán felkerültem egy újabb várólistára egy vesebiopsziára, hogy kiderüljön, mennyire súlyosak a dolgok. Vérnyomáscsökkentő tablettákat kezdtek szedni, és azt mondták, hogy vesebiopsziára van szükségem, hogy kiderítsék, mi okozza a veséim károsodását.”
És meglepő módon az övé nem is egy szokatlan történet. A Kidney Research UK jótékonysági szervezet becslései szerint az Egyesült Királyságban több mint hétmillió embernek van krónikus vesebetegsége (CKD), amelynél a vesék károsodnak, és nem tudják megfelelően szűrni a vért. És ez egy hatalmas alábecslés is lehet; a The Lancet című folyóiratban a múlt hónapban megjelent kutatás szerint a vesebetegségek akár fele is diagnosztizálatlan marad, valószínűleg a korai stádiumban jelentkező homályos tünetek vagy azok hiánya miatt.
Valóban, a korai stádiumokban, amikor a vesebetegség gyakran könnyen kezelhető, az olyan tünetek, mint a viszketés és a habos vizelet – amelyeket a vizeletben lévő fehérje okoz, ami annak a jele, hogy a vesék nem megfelelően szűrnek – elkerülik a figyelmet – mondja Simon Davies professzor, a North Midlands Egyetemi Kórház tiszteletbeli nefrológus konzultánsa (vesespecialista).
„A vesebetegség problémája, hogy a tünetek gyakran nincsenek jelen, vagy nagyon enyhék” – mondja.
A vesék olyanok, mint egy szűrő – magyarázza –, amelyek kiszűrik a méreganyagokat a vérből, és vizeletként ürítik ki azokat és a felesleges folyadékot. Amikor károsodnak, a tünetek közé tartozhat a „fáradtság vagy étvágytalanság – mindkettőt a vérben felhalmozódott méreganyagok okozzák (amelyeket a vesének kell kiszűrnie)” – mondja Davies professzor, aki egyben a Kidney Research UK kuratóriumi tagja is. „De az emberek mindenféle okból fáradtnak érzik magukat – ezt gyakran hosszú ideig figyelmen kívül hagyják.”
A folyadékvisszatartás gyakran a vesebetegség egy másik jele, mivel a vesék szabályozzák a folyadék egyensúlyát a szervezetben. „Ez látható lehet a bokáknál vagy az arcon, különösen a szem körül” – mondja Davies professzor. De összetéveszthető más dolgokkal, például allergiával vagy súlygyarapodással – teszi hozzá.
Vesebetegség jelei:
„Az ismétlődő húgyúti fertőzések vesebetegségre is utalhatnak, ezért ki kell vizsgálni őket – azonban a vesebetegségen kívül számos lehetséges ok is lehet.” Ez a fertőzés és a kapcsolódó gyulladás hátfájdalmat is okozhat, a vesék közelében.
Davies professzor magyarázza, hogy amikor a betegek figyelmen kívül hagyják a tüneteket, vagy az orvosok téves diagnózist állítanak fel, a vesebetegség a vesék hegesedésével súlyosbodhat, ami idővel a vesefunkció romlásához vezethet.
„Minél korábban kezdik meg a kezelést, annál nagyobb az esélye a progresszió lassításának, ezért olyan fontos a probléma korai felismerése” – teszi hozzá. „Ha nem kezelik, veseelégtelenséghez vezethet, amikor a vesék kevesebb mint 15 százalékos teljesítménnyel működnek. Ha a vesefunkció 7 százalékra csökken, a túléléshez dialízisre vagy veseátültetésre van szükség.”
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