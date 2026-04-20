Kitagadták és elűzték otthonról a szülei: Nagy Ő Melinda megdöbbentő vallomása a gyermekkoráról

Nagy Ő Melinda, azaz Szabó Melinda egy látszólag rendezett, jómódú családból származik, ahol azonban a csillogó felszín mögött elmondása szerint érzelmi sivárság honolt. Kapcsolata a szüleivel már korán megromlott, és a feszültség végül egy drasztikus lépésbe hajszolta bele az akkor még szinte gyermek lányt.

Nagy Ő sztárja, Melinda számára nem adatott meg a felhőtlen gyerekkor (Fotó: TV2)

Nagy Ő Melinda szülei nem tartják a kapcsolatot az unokákkal sem: „Szó szerint elűztek otthonról”

Szó szerint elűztek otthonról, tehát addig csesszegettek, hogy mikor mész el a háztól, hogy én tulajdonképpen öt nap alatt férjhez mentem. Ez az egész életemre kihatással volt, egész felnőtt koromig kísértett a menekülés emléke. A lányaim például nem is tudják, mi az, hogy nagymama, mert soha nem voltak kíváncsiak rájuk

– mesélte fájdalommal a hangjában Melinda lapunknak.

A szülői támogatás teljes hiánya Melinda élete során többször is életveszélyes helyzeteket szült. Felidézte azt a megrázó emléket, amikor első gyermekével volt várandós, és a kórházi ágyon fekve, 41 fokos lázzal küzdve csak egyetlen dologra vágyott: az édesanyja jelenlétére. Azonban a várt vigasz helyett csak jéghideg elutasítást kapott.

Megcsinálta anyám azt, hogy ott állt mellettem, és kijelentette: ő nem tud itt lenni velem. Ott hagyott a bajban, amikor a legjobban féltem. Számomra ők már nem szülők, a könyörtelen a legjobb szó, amit rájuk tudok akasztani. Egy idegen olykor több segítséget és együttérzést adott, mint azok, akik a világra hoztak és akiknek óvniuk kellett volna engem.

A „fekete bárány” és a kirekesztés

A családi dinamika középpontjában egy különös kettősség állt: míg Szabó Melinda húga mindenben az ellentéte volt, és látszólag több elfogadást kapott, addig Melinda maradt az örökös bűnbak. A fizikai és lelki bántalmazások mindennaposak voltak, mégis, ő volt az, aki felnőttként is kereste a megbékélés lehetőségét. 40 éves korában, egyfajta spirituális ébredés után úgy döntött, tesz egy utolsó próbát. Egy hatalmas csokor virággal állított be a szülői házhoz, remélve, hogy a harag harminc év után elpárologhat.