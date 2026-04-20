Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitagadták és elűzték otthonról a szülei: Nagy Ő Melinda megdöbbentő vallomása a gyermekkoráról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 03:00
Szabó Melinda története a túlélés és az újrakezdés eposza, amely tele van árulással és emberfeletti erővel. A Nagy Ő legutóbbi évadának karizmatikus szereplője, Szabó Melinda most lerántotta a leplet a múltjáról, és elárulta: a legmélyebb poklot járta meg saját családja miatt.
Bors
A szerző cikkei

Nagy Ő Melinda, azaz Szabó Melinda egy látszólag rendezett, jómódú családból származik, ahol azonban a csillogó felszín mögött elmondása szerint érzelmi sivárság honolt. Kapcsolata a szüleivel már korán megromlott, és a feszültség végül egy drasztikus lépésbe hajszolta bele az akkor még szinte gyermek lányt.

Szó szerint elűztek otthonról, tehát addig csesszegettek, hogy mikor mész el a háztól, hogy én tulajdonképpen öt nap alatt férjhez mentem. Ez az egész életemre kihatással volt, egész felnőtt koromig kísértett a menekülés emléke. A lányaim például nem is tudják, mi az, hogy nagymama, mert soha nem voltak kíváncsiak rájuk

– mesélte fájdalommal a hangjában Melinda lapunknak.

A szülői támogatás teljes hiánya Melinda élete során többször is életveszélyes helyzeteket szült. Felidézte azt a megrázó emléket, amikor első gyermekével volt várandós, és a kórházi ágyon fekve, 41 fokos lázzal küzdve csak egyetlen dologra vágyott: az édesanyja jelenlétére. Azonban a várt vigasz helyett csak jéghideg elutasítást kapott.

Megcsinálta anyám azt, hogy ott állt mellettem, és kijelentette: ő nem tud itt lenni velem. Ott hagyott a bajban, amikor a legjobban féltem. Számomra ők már nem szülők, a könyörtelen a legjobb szó, amit rájuk tudok akasztani. Egy idegen olykor több segítséget és együttérzést adott, mint azok, akik a világra hoztak és akiknek óvniuk kellett volna engem.

A „fekete bárány” és a kirekesztés

A családi dinamika középpontjában egy különös kettősség állt: míg Szabó Melinda húga mindenben az ellentéte volt, és látszólag több elfogadást kapott, addig Melinda maradt az örökös bűnbak. A fizikai és lelki bántalmazások mindennaposak voltak, mégis, ő volt az, aki felnőttként is kereste a megbékélés lehetőségét. 40 éves korában, egyfajta spirituális ébredés után úgy döntött, tesz egy utolsó próbát. Egy hatalmas csokor virággal állított be a szülői házhoz, remélve, hogy a harag harminc év után elpárologhat.

A fogadtatás azonban minden képzeletet felülmúlt. Az anyja elutasította a közeledését, az apja pedig olyan mondattal zárta le a beszélgetést, amely egy életre megpecsételte a sorsukat.

Át akartam adni a virágot, odahajoltam egy puszira, de ő ellökött. Amikor elmondtam nekik, hogy én már le tudtam tenni a fájdalmat, és legyenek büszkék arra, hogy ilyen lányuk van, apám csak annyit vetett oda: „Legyél büszke erre te, mi nem vagyunk.” Ebben a pillanatban valami végleg megszakadt bennem.

Melinda számára ez a kegyetlen őszinteség hozta el a végső szabadságot. Megértette, hogy nem várhat szeretetet onnan, ahol nincs, és nem kereshet elismerést olyan emberektől, akik még az unokáikat is kizárták az életükből és az örökségükből. Meghozta a radikális döntést: minden kapcsolatot megszakított velük, még a közösségi oldalairól is eltávolította őket, hogy ne legyenek többé szemtanúi az életének.

Ma már tudatosan építi a jövőjét, és bár a tükörbe nézve néha látja édesanyja vonásait, már nem dühvel, hanem elfogadással tekint önmagára. Megtanulta, hogy az ő értéke nem a szülei véleményétől függ.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
