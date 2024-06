Itt az új álompár! Marics Peti után újabb zenésszel jár Kovács Gyopár

Kovács Gyopár nevét akkor ismerte meg igazán az ország, mikor az első pletykák felreppentek arról, hogy ő lehet Marics Peti új barátnője. Bár a fiatalok sosem erősítették meg hivatalosan, hogy egy párt alkotnának, azért egy-két fotó bizonyította, hogy itt barátságnál biztosan több van. Tavaly óta azonban nem igazán lehetett látni semmit Gyopárról és Petiről, így mindenki elkönyvelte, hogy ez a kapcsolat inkább csak egy fellángolás lehetett. Főleg, mert Gyopárra azóta ismét rátalált a szerelem...

Kovács Gyopár Marics Peti után újra szerelmes: egy népszerű zenész rabolta el a szívét (Fotó: Bors/Instagram)

Kovács Gyopár újra szerelmes

Marics Peti után, szintén egy zenész lett a befutó a gyönyörű színésznőnél. Ő nem más, mint Mehringer Marci, aki egy tehetségkutató műsorban tűnt fel, azóta pedig járja az országot a bandájával. Tavaly viszont sajnos azzal került be a hírekbe, hogy a zenekarával súlyos balesetet szenvedett az autópályán, és csak a csodán múlott, hogy mindenki túlélte a karambolt. Ez viszont már csak a múlt, szerencsére...

A minap éppen Marci volt az, aki egy közös fotóval jelentette be, hogy Gyopárral egy párt alkotnak, azt pedig talán mondanunk sem kell, hogy ezzel felrobbantották az internetet. A rajongók egyből gratuláltak, de még Kárpáti Rebeka is odatett egy szívecskét a képhez. Na, meg persze Gyopár is bejelentkezett, akinek egy szép üzenetet fogalmaztak meg Marci követői:

Jaj, de szép leányzó. Gratulálok és sok boldogságot nektek! Megérdemlitek egymást

– fogalmazott egy kedves rajongó, mi pedig mutatjuk a szóban forgó fotót.