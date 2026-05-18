A szülei nem hittek Herceg Erika karrierjében – Sosem hallott titkok a Megasztár zsűrijéről

Herceg Erika 17 évesen már független volt, T. Danny otthagyta az egyetemet, Puskás-Dallos Bogi Nyers néven született, Marics Peti pedig a pókoktól retteg. A hot! magazin összeszedett pár érdekeséget a Megasztár zsűrijéről!

Herceg Erika újra a Megasztár zsűrijében

A Megasztár zsűrijének titkai

1. Nagyon odafigyel a kalóriákra, 55-57 kg fölé nem mehet a súlya. Ezért egy hónapban maximum egyszer engedi meg magának, hogy édességet egyen.

2. Gyerekkorában kifejezetten jól tanult. Úgy véli, ez annak köszönhető, hogy már akkor nagyon lelkiismeretes volt.

3. 17 évesen költözött el otthonról, dolgozni kezdett, és – az álmai megvalósítását háttérbe szorítva – azon volt, hogy eltartsa magát.

4. A szülei nem hittek abban, hogy sokra viszi énekesként.

T. Danny majdnem sportoló lett

1. Majdnem sportoló lett, ugyanis gyerekkorában nyolc évig versenyszerűen úszott, utána egy évig vízilabdázott.

2. Eminemnek köszönheti a karrierjét! Persze nem közvetlenül, hanem ő inspirálta, ő volt a példaképe, és miatta kezdett bele a zenei karrierbe.

3. Otthagyta az egyetemet. A Budapesti Gazdasági Egyetemre nyert felvételt, fél év után azonban befejezte a tanulmányait.

4. Két keresztneve van, a második neve Márton.

Puskás-Dallos Bogi első csókélménye nem volt jó

1. Sokan azt gondolják, hogy az eredeti vezetékneve Dallos, de ez nem igaz, ugyanis Nyers Boglárka néven született.

2. 15 évesen csókolózott először, ám kifejezetten rossz volt az élmény. Az édesanyjának meg is jegyezte, hogy soha többé nem szeretne csókolózni.

3. Minden fellépése előtt van egy rituáléja, amit sosem hagy ki: ránéz a falra, vesz egy jó nagy levegőt, és kifújja.

4. Szereti az extrém sportokat, például a snowboardot.

Marics Peti kiválóan beszél spanyolul

1. A mai napig fél a pókoktól. Kisfiúként egyszer egy hatalmas pókot látott a szobájában, emiatt egy hónapig rettegett.

2. Még csak idén lesz 30 éves, de már két sérvműtétje is volt.

3. Nagyon jól beszél spanyolul, a középiskolában emelt szintű érettségit tett le ebből a nyelvből.

4. Kiskorában nagyon anyás volt, mindig kézben akart lenni, ezért volt, hogy az édesanyja úgy főzött, hogy az egyik karjában Petit tartotta.